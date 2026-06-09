中國國家主席習近平近日結束對北朝鮮的正式訪問，這是他自2019年以來首度踏上平壤。習近平與北朝鮮領導人金正恩舉行高峰會，雙方就深化外交、軍事及經濟合作達成「重要共識」，並重申兩國在區域秩序中的戰略夥伴關係。

中國國家主席習近平週二結束了對北朝鮮的兩天正式訪問。這是習近平自2019年以來首度造訪這個外交孤立的盟友，他在平壤受到了紅地毯軍禮與群眾歡呼的盛大歡迎。習近平表示，此次出訪旨在將中朝兩國長期的夥伴關係推向「新高度」，時機點選在他於北京接連會晤川普與普丁等大國領袖之後，顯得別具戰略意義。

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根據新華社（Xinhua）報導，習近平與金正恩就新時代發展中朝關係達成了「重要共識」。雙方同意加強外交、執法及軍事領域的交流，並擴大經濟合作。隨著邊境口岸與交通運輸的重啟，北京方面強調將繼續擔任平壤最重要的經濟夥伴。數據顯示，中國幾乎包辦了北朝鮮近年來所有的對外貿易，雙方的航班與跨境列車也已在疫情後全面恢復。

值得注意的是，官方通報並未提及北朝鮮的核武開發議題。分析人士指出，在金正恩多次誓言不放棄核武的背景下，此次峰會官方聲明的沉默，可能暗示北京在某種程度上默許了平壤的核地位。作為回報，金正恩重申支持北京的「一個中國原則」，強調北朝鮮政府將全力支持中國維護核心利益與領土完整的立場。

專家分析，隨著金正恩在俄烏戰爭中向普丁提供軍援，其國際地位已從單純的援助接收者，轉變為具備戰略價值的供應者。北京此時加強聯繫，顯然是希望在提供經濟誘因的同時，確保北朝鮮的行動不會損害中國在東北亞的利益，並藉此形塑有利於中方的區域秩序。

原文出處：習金會平壤登場！習近平睽違5年出訪 強化中朝軍事合作

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