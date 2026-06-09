習金會打造中俄朝聯盟

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

大陸國家主席習近平近日至北韓進行國是訪問。這是習主席今年上半年唯一的出訪，顯示他對北韓的重視。北韓的國家領導人金正恩與夫人一同到機場迎接，同樣表現出他對中國的重視。

8日舉行的「習金會」，習近平就發展中朝關係提出「4點堅持」，包含堅持以高層交往為引領；堅持以為民造福為目標；堅持以友誼傳承為動力；堅持以公平正義為理念。金正恩則表示，朝方將始終不渝地堅持一個中國原則，更強調會將發展朝中關係作為國家第一戰略事業。

廣告 廣告

中國重視北韓是因為北韓獨特的戰略地位。亞太地區是太平洋海權與歐亞陸權對抗的戰略結構，在這結構下，日本是太平洋海權進入歐亞大陸的跳板，韓國是橋頭堡，北韓就成為歐亞陸權阻擋太平洋海權進犯的堡壘。

為鞏固太平洋防線，美國與第一島鏈國家幾乎都訂定《共同防禦條約》。中俄為確保朝鮮半島，同樣也有類似安排。中國雖奉行「不結盟」政策，卻與北韓簽署唯一的軍事同盟。而俄羅斯也在2024年與北韓簽訂《共同防禦條約》。這使得中俄雖沒有盟約，但透過北韓的作用，「中俄朝」自然形成穩固的協作聯盟。

而北韓重視中國，除安全外還包括經濟上的依賴。北韓如今不再是髒亂落後的悲慘世界，而是正在推動改革的經濟體。今年5月路透社報導，平壤街頭出現大量私家車，已造成交通擁塞。6月8日《華爾街日報》更用「北韓已成為最不可能的成功故事」的標題報導平壤的繁榮。

北韓經濟屬於自給自足，要進一步發展必須開展對外貿易。然而北韓卻因核武被聯合國經濟制裁。這讓北韓面臨兩個選項：一個是廢核武以解除經濟制裁；另一個則是堅持核武，繼續承受制裁。

北韓和伊朗不同，伊朗核武還在研發；北韓核武卻已進入戰備，是真正的擁核國。廢核武雖可受中國與俄羅斯的核子傘保護，但自己擁有核武才可以和諸強國平起平坐。習近平出訪前夕，金正恩胞妹金與正發表談話痛批美國，強調北韓的「擁核國」地位不可撼動。中朝此次會談也沒有「無核化」議題，顯示北韓選擇擁有核武，中國也默許北韓的選擇。如此一來，北韓經濟將繼續依賴中國的供應鏈與市場。美方壓力將讓中朝關係以及中俄朝三方協作都更為緊密。

台灣談到亞太只關切日本角色，忽視「中俄朝」三方協作聯盟的興起。相對韓國總統李在明8日在其就職1周年演說中，強調積極與中國等貿易夥伴恢復全面友好關係，台灣居然期待日本與菲律賓聯盟能拉台灣一把，對日菲啟動專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界劃定談判表示歡迎。這樣做對嗎？（作者為台灣國際戰略學會執行長）