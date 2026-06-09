習金會未提非核化 韓媒：金正恩藉中俄推進「核經並舉」

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中國國家主席習近平昨天到訪北韓，與北韓領導人金正恩舉行備受外界關注的「習金會」。此行是習近平時隔7年再度訪問北韓，南韓媒體今天(9日)分析指出，北韓可能把中國與俄羅斯當成「後盾」，藉此削弱國際社會對其制裁的影響，同時進一步加快推進「經濟與核武建設並行」路線。

韓聯社報導，金正恩與習近平8日舉行會談，商定透過兩黨、兩國之間的高層往來加強發展戰略溝通，深化雙方在政治、經濟和文化等方面的交流與合作。

金正恩也藉習近平訪問為契機，正式闡明兩國互為「戰略夥伴」。

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報導指出，北韓先前已與俄羅斯簽署「朝俄全面戰略夥伴關係條約」，將兩國合作範圍從外交、軍事擴展至經濟、社會、交通、體育等領域。在習近平此次到訪後，北韓與中國的關係也可能朝類似方向發展。

值得注意的是，習近平2019年訪問北韓時，曾表明「支持朝鮮半島(韓半島)非核化」，然而兩國媒體在「習金會」報導中均未提及「非核化」一詞。

分析認為，在北韓已闡明「擁核國地位不可逆轉」的情況下，中國作為其戰略夥伴，事實上已默認北韓擁核。

另外也有觀點指出，與7年前不同，在習近平再訪北韓之際，平壤已與美國徹底切斷對話管道，可能因此導致中方態度出現轉變。 (編輯：柳向華)