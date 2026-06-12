習金會直擊日本天靈蓋！政大教授劉德海：中俄朝開通圖門江出海口「氣就通了」

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東亞地緣政治迎來結構性翻轉。政治大學外交學系教授劉德海在中天節目《洪流洞見》中，以其一貫辛辣、深刻的國際關係視角，點出這場時隔七年的國事訪問絕非巧合，而是中國在中美俄全球大三角、中俄朝區域三角之下，極具縝密規劃的戰略佈局。

《洪流洞見》專訪政大外交系教授劉德海。 （圖／中天新聞）

陸權三國聯手「天靈蓋直接被蓋上去」

劉德海犀利指出，美國川普政府上台後，中國外交做出戰略性重新調整。在第二層的中俄朝區域三角中，陸權國家銜接在一起，共同應對美日等海權國家的挑戰。而本次中朝關係全面深化，核心關鍵就在於打通中國東北三省「缺了的一塊經濟拼圖」——圖門江出海口。

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劉德海直言，圖門江口過去一直不通，一旦中俄朝三方達成協議開通出海口，中國就能直接進入日本海，「馬上整個就等於氣通了嘛！武功也是一樣，你就是要通氣，你不通氣，你這個就不行！」

反觀日本拼命加強武力、配合美國的「代工戰略」在南邊與菲律賓、澳大利亞改善關係，劉德海用極具張力的比喻痛批：「你在南邊攪攪攪就沒勁了嘛！天靈蓋被打了，你還要打？」、「高市早苗等於忽然間，她的天靈蓋遭到直擊了！」 日本盲目自抬身價以為自己是二哥，結果反而「把自己做成了這個區域最大的敵人、共同的敵人」。

大陸領導人習近平與北韓領導人金正恩會談。（圖／新華社）

揚棄去核空談 「小金故意顯現出來勾引川普」

針對關鍵的核武議題，劉德海透露，從川普直言北韓是擁核國，到本次習金會隻字不提無核化，顯示要求北韓去核已經「不務實」，中美戰略共識早已悄然轉向「軍備管制」。中國正因勢利導，引導北韓將精力從搞核武轉向發展經濟。

劉德海幽默分析金正恩的心理，認為小金大擺陣仗歡迎習近平、與普丁交好，背後其實還有更核心的盤算：「這個小金很厲害的啊，他故意把這個顯現出來，哎，勾引著川普，希望川普再看他一眼！」

《洪流洞見》專訪政大外交系教授劉德海。 （圖／中天新聞）

金正恩在法律與憲法上完成權力絕對化，邁向「正常國家」的最終豐功偉業，就是與美日建交。劉德海預估，若今年11月深圳APEC峰會習近平邀請金正恩作為特別來賓，屆時川普、普丁、習近平、李在明齊聚，共同討論朝鮮半島事宜，「另外一個國家可以在門外哭，那就是高市早苗，她最好是跪著哭，那更具有戲劇化！」

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