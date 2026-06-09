習金會評論 新華社：陸朝關係站在歷史新起點

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中共總書記習近平（前左）與北韓領導人金正恩（前右）會談，推動兩國關係得到更大發展。

（路透）

本報綜合報導

大陸國家主席習近平出訪平壤，與北韓領導人金正恩會談。大陸官媒《新華社》九日刊文指出，陸朝關係站在新的歷史起點，兩國要密切多邊協作，加強戰略溝通和協調配合。

這是習近平七年來再度出訪北韓，他八日與金正恩會談時說，兩國「應加強戰略協調和配合」，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，共同維護地區和平與發展。至於外界關注的「朝鮮半島無核化」，未在陸方的會後通稿中提及。

《新華社》文章表示，陸朝兩國是守望相助、命運與共的社會主義友好鄰邦。面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，陸朝雙方堅持集中精力辦好自己的事，在社會主義道路上砥礪前行、不懈奮鬥。「當前，中朝關係站在新的歷史起點，面臨新的發展機遇，肩負新的時代使命」。

文章指，推動陸朝關係得到更大發展，要深化戰略溝通，加強黨政軍各部門各層級溝通交往；加強兩國發展戰略對接，挖掘各領域合作潛力；要密切多邊協作，堅定捍衛國際公平正義；加強戰略溝通和協調配合，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，「反對霸權主義和強權政治，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑」。