習金會避談無核 分析：北韓靠中俄核經並舉
[NOWNEWS今日新聞] 中國國家主席習近平近兩日訪問北韓，與北韓國務委員長金正恩會晤，雙方都強調戰略合作，但韓媒關注，無核化議題消失在會談及公開文件。分析指出，北韓可能將中俄作為後盾，加快推進「核武建設與經濟並行」的路線。
綜合韓聯社、SBS新聞等外媒報導，習近平與金正恩昨下午舉行會談，中國官媒傍晚前就發布詳訊，「無核化議題的消失」成為韓媒關注焦點。
習近平7年前曾積極評價北韓實現無核化的努力、支持對話解決韓半島問題，但如今雙方重點轉向戰略協調、共同應對國際局勢變化，「半島無核化」、「朝美對話」都沒有被提及。
SBS新聞分析，中方強調維護北韓安全利益，卻迴避無核化議題，在一定程度上反映出北京對北韓擁核現實的默認態度。在朝俄關係持續深化、中國對朝影響力相對下降的背景下，北京當前更重視鞏固中朝戰略協作關係，而非繼續充當半島問題的主要協調者。
韓聯社分析，外界預測，北韓可能將俄羅斯和中國作為後盾，以削弱國際社會對北韓制裁為基礎，進一步加快推進「經濟與核武建設」的並行路線。
分析人士認為，在北韓已闡明「擁核國地位不可逆轉」的情況下，中方作為其戰略夥伴事實上默認北韓擁核。也有觀點指出，與七年前不同，朝美對話管道完全切斷的情況也對中方態度變化產生一定影響。
此外，習近平在《勞動新聞》署名文章中提出，要「把中朝友好的接力棒一代一代傳下去」，引發外界關注北韓政權接班問題。韓國TV朝鮮電視台指出，這一表述與已故朝鮮領導人金正日2011年最後一次訪華時所說的「把友誼接力棒一代一代傳下去」高度相似。
世宗研究所首席研究委員申范澈認為，習近平此次重提這段往事，在金正恩之女金主愛頻繁公開亮相、接班人傳聞不斷升溫的背景下，可被解讀為中方事實上認可朝鮮正在推進的接班佈局。
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