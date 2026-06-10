「習金會」完美落幕！時隔7年訪金正恩達兩國共識 習近平讚：歷史性新階段

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[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導

中國主席習近平近2日專訪北韓，與領導人金正恩展開「習金會」面談。昨（9）日正式結束後，習近平親發感謝電報，表示此行已達成兩國共識，與北韓領袖在「中朝關係」的未來共有展望，透過這此訪談更加深了的雙方傳統友誼與軍事關係，這也是中國時隔七年的北韓再訪。

中國主席習近平近2日專訪北韓，與領導人金正恩展開「習金會」面談。（圖／路透社）

據北韓官媒《朝中社》（KCNA）報導，習近平8日搭乘專機抵達平壤機場，獲得金正恩的親自迎接，與一系列高規格禮遇，展現中朝友好關係。10日「息金會」結束後，習近平公開致以北韓的感謝報，表示透過這次專訪，兩國在推動發展、造福雙方國民的意願上達成共識，也願共同為世界和平及發展繁榮做出貢獻。

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綜合兩國媒體報導，今次交流是中國7年以來的北韓首訪，雙方領袖都相當滿意會談成果，金正恩強調會遵守一中原則， 展現出未來在「基於根本和長遠利益」上與中國的高度合作意願，習近平則指出，這次是中朝關係「新的歷史階段」的起點，坦言相當期待與金正恩的下一次會面。



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