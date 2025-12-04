習馬會 馬克宏挺一中 習拒為俄烏背書

法國總統馬克宏一行到訪北京，大陸藉此機會再批日本。大陸外長王毅3日會晤法國外長巴羅，挑明「絕不允許日本借台灣問題生事」，並呼籲兩國共同維護以鮮血換來的二戰勝利。另據新華社報導，馬克宏表示堅定奉行一中政策。

據大陸外交部網站消息，王毅3日和巴羅會晤時主動提及日本，「王毅介紹了日本現職領袖涉台錯誤言論的本質和嚴重危害，闡述了中方原則立場，表示中法同為二戰戰勝國，應共同維護用鮮血換來的二戰勝利成果，絕不允許日本借台灣問題生事，重蹈歷史覆轍。希望並相信法方將繼續理解並支持中方正當立場。」

廣告 廣告

報導指，巴羅重申法方堅持一個中國政策，並認為法國與大陸作為聯合國安理會常任理事國，有責任在全球危機多發之際共同維護和平穩定。

大陸國家主席習近平4日與馬克宏會面，習近平指出，法國作為具有全球影響力的國家，在重大國際議題上堅持多邊主義、站在「歷史正確的一邊」；雙方應始終從兩國人民與國際社會長遠利益出發，不因外部環境變化而動搖，「在彼此核心利益與重大關切上保持相互理解與支持」。

習雖未直接提日本，但當前日本首相高市的涉台言論，就觸及陸方的「核心利益」。

此外，新華社報導還提到，馬克宏表示「法方堅定奉行一個中國政策」，他還認為歐洲與大陸的關係應堅持戰略自主，更多透過對話而非對抗推動合作。

不過法國媒體的報導，將重點放在俄烏情勢。法新社指出，馬克宏敦促習近平，為結束烏克蘭戰爭和糾正貿易不平衡問題發揮作用，但習近平堅決拒絕承擔烏克蘭危機的任何責任。

習馬會結束後，馬克宏接受歐洲媒體聯訪表示，已與習近平「長時間討論」烏克蘭問題，稱其為「歐洲安全的生命威脅」，他說：「我希望中國能夠加入我們的呼籲和努力，盡快至少實現停火。」