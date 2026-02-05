習、川通話設美國軍售紅線 郭正亮：美國對台態度恐生變

大陸國家主席習近平4日晚間與美國總統川普熱線通話，習近平重申台灣是美中關係中最核心的議題，並直接要求川普在處理對台軍售時必須「審慎行事」。賴清德總統則第一時間強調台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。前立委郭正亮研判，在伊朗局勢催化下，加上美國共和黨今年底要選舉，川普對習近平有所求，對於台灣的態度以及對台軍售很可能有變數。

郭正亮。(圖/中天新聞)

郭正亮在今（5）日中天節目「大新聞大爆卦」中表示，川、習兩人4日晚間急著通話，是因為川普真的打算對伊朗動手，大陸與俄羅斯已經挑明支持伊朗，而美國派往中東的軍艦已經快抵達，美國不得不趕快和大陸溝通，同時川普也想知道習近平、普丁談了什麼內容。

廣告 廣告

郭正亮指出，大陸一定會談台灣問題，因為川普上任的第一年，AIT（美國在台協會）就發表支持台灣地位未定言論、聯合國2857號決議不包括台灣，再加上美國對台軍售，大陸認為美國已經違反《817公報》，所以不可能不談台灣問題。

川普(圖左)、習近平。(圖/路透社)

郭正亮說，第一個就是台灣地位，台灣是不是中國的一部分，還有美國對台獨的態度。第二個就是對台軍售，明顯違反《817公報》，已經形同具文、非談不可。

郭正亮表示，即使美國說認知「一個中國」，但也不該搞到台灣地位未定，這恐怕是空前的，可是川普真的在搞，而AIT谷立言也承認。大陸也下決心不會輕易讓美國在經貿上獲利，除非三公報說清楚。

郭正亮說，加上美國有聲音希望習近平能在8或9月回訪美國，直接在美國作出經濟承諾，因為共和黨要選舉了，他認為，習近平會願意幫川普助選，但要有東西，這樣就比較麻煩了。

有關習近平對美國軍售台灣劃了紅線，主持人馬千惠詢問對台軍售會有變數嗎？郭正亮回應，美國對台軍售重點看海馬士多管火箭系統（HIMARS），還有射程300公里的M57型陸軍戰術飛彈（ATACMS），因為這兩項可以直接打到中國大陸。大陸會要美國表態，包括谷立言以後不要再說「台灣地位未定論」，以後國務卿盧比歐還要再講「2857決議不包括台灣」嗎？以上兩項軍售美國要槓掉嗎？

郭正亮認為，否則大陸不排除在運抵台灣之前就攔截，因為這個在「正義使命」演習時解放軍有畫出來，這叫做把醜話先說在前頭，就意味大陸會動手，就看美國怎麼辦，會有變數。

延伸閱讀

物價真的降了嗎？主計總處揭1月CPI僅0.69% 2月恐飆破2%

傳卓榮泰不副署3爭議法案 行政院：將審慎使用

春節穩定物價！ 汽柴油價格2/16至2/23「只跌不漲」