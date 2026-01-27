習、張「宮鬥」早從20大就開始? 他曝「佈局說」：原來習近平忍了這麼久......

張又俠落馬後謠言四起，其中便包含中國國家主席習近平的行蹤不明、張又俠「政變」內幕、軍隊派系「選邊站」等消息。 圖:翻攝自X(新頭殼合成)

[Newtalk新聞] 隨著中共軍委副主席張又俠與總參謀長劉振立傳出被捕消息，中共內部隨即爆發一連串真假難辨的驚人傳聞，其中便包含中國國家主席習近平的行蹤不明、張又俠「政變」內幕、軍隊派系「選邊站」等消息。而習近平也在今（27）日首次露面，與芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）會面，大談「中芬友誼」與「誠信合作」，證實習近平依然大權在握，並未遭到外傳張又俠的「反殺」。

針對近期張又俠「落馬」後，北京城中「危機四起、大軍進京」等傳聞，時事評論員蔡慎坤分析指出，這場內鬥並非偶然，而是習近平自二十大後便精心布局的結果。習起初默許何衛東、苗華對李尚福及火箭軍系統展開大清洗，實則是「隔山打牛」，意在通過不斷施壓，逼迫掌握軍權的張又俠主動退場。

廣告 廣告

然而，張又俠並未坐以待斃，而是展開反擊，掌握了苗華、何衛東等習派大將的大量「不利證據」，反過來對習近平形成「逼宮」之勢。雙方僵持下，習近平最終不得不「揮淚斬馬謖」，導致原 31 軍少將以上軍官幾乎全軍覆沒。

時事評論員蔡慎坤稱，張又俠當初掌握苗華、何衛東等習派大將的大量「不利證據」，反過來對習近平形成「逼宮」之勢。 圖：翻攝自 @xzzzjpl X 帳號

蔡慎坤指出，過程中習近平的「隱忍」是戰術關鍵。他觀察到，就在不久前的年前上將授銜儀式上，習近平仍由張又俠陪同出席，營造出和諧假象，張又俠顯然也未料到習會在此刻突然出手。

這場針對張又俠的迅速抓捕，被視為習近平對紅二代群體的「當頭棒喝」。蔡慎坤強調，習近平此舉強烈震懾到黨內元老：在「習天下」的局勢下，任何人不得妄議，更不得挑戰其權威。

謝萬軍稱，張又俠曾要求逮捕習近平，卻遭胡錦濤以「保黨形象」為由否決。 圖：翻攝自 X@蔡慎坤

除了蔡慎坤的「佈局說」，網路上也流傳更為激進的版本。時事評論員謝萬軍在 X 上發文稱，早在三中全會習近平「中風急救」期間，張又俠就已發動會場政變，並將權力移交給以胡錦濤為首的元老派。傳聞指出，張又俠曾要求逮捕習近平，卻遭胡錦濤以「保黨形象」為由否決。此舉讓軍方將領深感不安，總參謀長劉振立據傳曾在閉門會議怒斥元老院出賣軍方，更痛批胡錦濤是「扶不起的阿斗」。雖然這類版本被網友戲稱為「宮鬥劇編劇」，但也反映出官方資訊不透明下所導致的謠言混亂。

中國國家主席習近平（右）今日在北京人民大會堂會見芬蘭總理奧爾波（左）。 圖：取自 新華社

儘管流言蜚語不斷，習近平今日的露面無疑是一記「打臉」。據《新華社》報導，習近平在會見芬蘭總理時，特別強調大國要帶頭「講平等、講法治、講合作、講誠信」；芬蘭總理奧爾波則表達了對中國發展成就的欽佩，並重申芬方堅定奉行一個中國政策，並主張歐洲戰略自主，支持自由貿易，願為歐中妥善解決貿易摩擦問題、推動關係健康發展發揮積極作用。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

ICE又殺人! 上百國會議員連署彈劾諾姆 柯林頓、歐巴馬也怒了…..

中共謠言滿天飛! 傳元老朱鎔基、胡錦濤死訊、還傳習遭張又俠「反殺」