習一技之長 高分署職訓課程助待業者成功轉職

高屏澎東分署開辦多元化職類職訓課程，歡迎到台灣就業通網站查詢報名。（圖：高分署提供）

小宏透過高屏澎東分署開辦「咖啡飲料調製與手作烘焙訓練班」的職訓課程，三百小時以上扎實的訓練，運用所學，訓後順利轉職開設自己的咖啡外帶站，成為一位咖啡師。

小宏之前擔任國內外景點的導遊司機，但礙於長時間開車造成身體不適，加上在外地奔波無法就近照顧家人，因而萌生學習新專業技能及轉業的念頭，因一直對咖啡有濃厚興趣，決定將其變成專長。但縱使自學沖泡技巧，礙於對咖啡飲品的調製知識有限，無法掌握不同咖啡豆的特性和最佳調配方式，常常調出來的咖啡味道不如預期，以致透過網路平台得知高屏澎東分署開辦「咖啡飲料調製與手作烘焙訓練班」便立刻報名參加。

結訓後，小宏將所學應用於實務，創業成為社區型咖啡外帶站的小老闆，早晨替上班族準備提神拿鐵，下午則為長輩沖泡溫潤的紅茶，讓小宏更貼近鄰里生活，也能照顧家庭。秉持著老師教導「步驟不亂、用心沖煮」的原則沖泡咖啡，也讓自己得來不少鐵粉，現在不僅有老顧客，還口耳相傳。小宏感謝高屏澎東分署開設的職業訓練不僅讓他學到了專業技能，還讓自己在創業初期少走了很多彎路，也走得更加穩健！

勞動部高屏澎東分署表示，無論像小宏一樣中年轉職，或是想強化就業技能、提升職場競爭力的民眾，都歡迎來參訓，因應產業和民眾需求開設餐飲旅宿、商業類、工業類等多元化職類職訓課程。為了讓參訓者無後顧之憂，凡年滿十五歲（含）以上有就業意願的待業者皆可報名，享有政府補助學費八十%~一百%，如符合特定資格，還可以請領職業訓練生活津貼或青年學習獎勵金，歡迎想學習一技之長的民眾到台灣就業通網站查詢報名，或致電○七-八二一○一七一洽詢。