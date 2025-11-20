習2027做好攻台準備？美示警：解放軍可數小時內「鎖台」

美國國會針對解放軍攻台，列出3個潛在時間點。（示意圖／翻攝自人民微博）





美國國會針對解放軍攻台，列出3個潛在時間點，包括2027、2035以及2049年，最接近的2027年，除了是台灣總統大選前，美方情報更指出，習近平指示解放軍在2027建軍百年的時候，要具備侵台能力，對此，外交部長林佳龍表示，目前中共內部問題嚴重，不排除時間還有變動，台灣要結合友邦應對情勢。

國軍在高雄新濱碼頭舉辦營區開放，大秀各式新型裝備，除了艦載型監偵無人機、玉山艦大武軍艦等也都開放參觀，提升全民國防刻不容緩，因為美國國會針對中共攻台進度，列出3個可能時間點，其中距離最近的是在台灣下次總統大選之前的2027，美方情報評估，習近平指示解放軍在建軍百年要具備侵台能力。

外交部長林佳龍：「不恃敵之不來，恃我有以待之，但是我們也知道，中共他自己內部問題，也是非常的嚴重，是不是企圖會透過，類似今年所謂的三個80年，發動民族主義鋌而走險。」

美方也警告，解放軍具備在數小時內封鎖台灣的能力，且可能只需極短的準備時間就能轉換為攻台行動。

立委（國）賴士葆：「類似這樣的話聽得很多了，就看看吧，做好自己的準備最重要，應該真的可能動武的機率不大，2027最少看到。」

另外2035與2049年背後也各具意涵，中共曾宣稱將在2035年前基本完成國防和軍隊現代化，也曾宣示在2049年，即中共建制百年以前要完成統一台灣，不過專家點出關鍵。

國防院戰略資源所長蘇紫雲：「解放軍的軍事實力還是有限的，因為有所謂的能力，不表示可以成功，有點像說有資格參加百米賽跑，可是不一定會得冠軍，更重要的是台灣自我防衛能力的增加。」

台海情勢，朝野一致做足準備，持續關注。

