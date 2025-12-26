翔名科技等3企業斥資近17億擴產 投資台灣再添動能

（中央社記者曾筠庭台北26日電）經濟部投資台灣事務所今天通過翔名科技、瑞昌彩藝及佳鼎創新等3家企業擴大投資台灣，分別布局半導體設備、環保包裝及永續紡織領域，合計投資金額近新台幣17億元，其中翔名科技規劃投資12億元在嘉義興建智慧化新廠。

投資促進司今天發布新聞稿表示，投資台灣3大方案截至今年底，已吸引1701家企業投資超過2兆5690億元，預估創造16萬2041個本國就業機會。

經濟部指出，投資台灣3大方案中的「歡迎台商回台投資行動方案」已吸引338家企業投資約1兆3700億元，創造9萬1638個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則有1154家企業投資約5904億元，帶來4萬1145個就業機會，後續尚有11家企業排隊待審。

廣告 廣告

經濟部表示，翔名科技深耕半導體產業逾30年，專精於硬脆材料精密製造與半導體等級表面處理技術，產品應用於離子植入、薄膜、黃光及蝕刻等先進製程設備。

為因應AI應用帶動的先進製程設備需求，翔名科技規劃投資12億元在嘉義興建智慧化新廠，導入AI輔助製程調校與生產排程，並採用節能設備，強化半導體設備關鍵零組件的在地供應能量。

經濟部表示，瑞昌彩藝提供一站式環保包裝解決方案，服務涵蓋食品及藥品等產業，並通過多項國際食品安全認證。公司決定再度擴大投資，投入約1.9億元於台中產業園區擴增產線，引進自動化與AI分析技術，並建置熱能與廢水回收系統，朝低污染、低耗能的綠色包裝製程邁進，預計增聘10名台灣員工。

經濟部表示，佳鼎創新為佳和實業子公司，近年聚焦高機能與永續紡織品開發。公司將投資2.98億元於台南新市區建置特殊纖維生產線，導入自動化設備與AI驗布系統，並結合數位化碳流與溫室氣體管理，提升生產效率與節能減碳表現，預計增聘15名台灣員工，深化與國際品牌客戶在ESG供應鏈的合作。（編輯：楊蘭軒）1141226