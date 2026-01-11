翔鳳慈善關懷協會第二屆第一次會員大會暨生命樹獎助學金頒發典禮

▲「生命樹獎助學金」頒發，現場氣氛溫馨而隆重。

【記者 王雯玲／高雄 報導】社團法人翔鳳慈善關懷協會今(11)日在高雄市寒軒飯店和平店芙蓉廳舉行「第二屆第一次會員大會」。本次大會除進行年度會務報告、理監事選舉等法定議程外，亦同步舉辦「生命樹獎助學金」頒發典禮，並安排多元才藝展演，展現協會結合公益、教育與文化的行動能量，現場氣氛溫馨而隆重 。

▲五位生命樹助學金認養人。

本屆「生命樹獎助學金」持續以陪伴弱勢學子穩定就學為核心精神，透過學校推薦與社會資源串連，支持清寒且品學兼優之學生勇敢追夢。此次獲獎學校同學包括高雄女中、鼓山高中、左營高中、海青工商、大仁國中、大義國中、旗津國中、茄萣國中等，其中已經獲得助養支持的學校包括高雄女中由南光堂印刷公司董事長黃榮權認養、大仁國中由顏家淳女士認養、旗津國中由Top2 Art藝術總監蔡婉斐認養、大義國中由高雄市少年觀護慈愛協會認養及茄萣國中由前高雄市家長協會理事長黃雀華認餐等，現場並由助養人親自頒發獎助學金，其他學校全由協會助養，為孩子們點亮持續向前的力量。受助學生與家長亦表達由衷感謝，並承諾將以更努力的學習回應社會的關懷與期待 。翔鳳慈善關懷協會更期盼有更多愛心人士加入助養行列，未來能提供更多學校生命樹清寒優秀學生獎助學金名額，幫助弱勢家庭孩子也為國家培育人才。

活動當日，多位貴賓蒞臨觀禮，包括高雄市政府社會局副局長葉玉如、西區社福中心主任劉耀元、前高師大校長吳連賞、前金屬工業研究發展中心董事長林仁益及多個公益團體理事長高雄市社福慈善總會榮譽理事長張美煌、高雄市陳姓宗親會理事長陳伯宇、恩行公益慈善會理事長姚少洋，還有受奬的各學校校長包括雄女校長鄭文儀、左營高中校長林百鴻、海青工商校長黃珮玉、大仁國中校長方靜慧、大義國中校長郭莉芳、茄萣國中校長蔡佳靜等與會均對翔鳳慈善關懷協會長期深耕在地、穩健推動，不僅提供急難救助、偏鄉關懷、助學支持，更積極辦理藝術欣賞體驗及品德教育推廣等公益活動，皆給予高度肯定，並期待未來能持續攜手合作，擴大社會影響力 。

大會結束後，書法家林娜老師也把「藝起傳愛」墨寶致贈翔鳳慈善關懷協會由再度連任理事長陳秀鳳代表接受。並隨即展開會員才藝與公益演出交流。節目內容涵蓋大仁國中受獎同學的二胡演奏、會員提供敦煌舞、陳氏太極拳、現代舞演出外，並特別邀請名手風琴家陳紀揚老師演唱臺灣民謠，將藝術轉化為溫暖陪伴，讓善意透過旋律與肢體流動於現場，營造出熱烈而感動人心的氛圍 。

社團法人翔鳳慈善關懷協會自成立以來，始終秉持「在地關懷、扶弱濟貧、倡導善循環」的初衷，從急難救助到清寒助學，從公益活動到藝文推廣，一步一腳印累積行動成果。透過本次會員大會，不僅凝聚會員向心力，也再次展現協會結合制度運作與溫度行動的公益實踐。未來，協會將持續串連更多社會善心資源，讓每一份付出都成為支持孩子與家庭前行的力量，讓善的循環在社會中不斷延續。（圖／記者王雯玲翻攝）