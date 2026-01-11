翔鳳慈善關懷協會「生命樹」助學金 溫暖認養清寒學子

記者李靜音/高雄報導

社團法人翔鳳慈善關懷協會今（11）日在寒軒飯店和平店舉辦第二屆第一次會員大會暨「生命樹」清寒優秀學生獎助學金頒發典禮，並結合企業界、公益社團、善心人士加入「生命樹」助學金認養行列，以行動落實善循環創造新篇章，現場充滿溫馨的氣氛。

此屆「生命樹獎助學金」持續以陪伴弱勢學子穩定就學為核心精神，透過學校推薦與社會資源串連，支持清寒且品學兼優之學生勇敢追夢。獲獎學校同學包括高雄女中、鼓山高中、左營高中、海青工商、大仁國中、大義國中、旗津國中、茄萣國中等，其中已經獲得助養支持的學校包括高雄女中由南光堂印刷公司董事長黃榮權認養、大仁國中由顏家淳女士認養、旗津國中由Top2 Art藝術總監蔡婉斐認養、大義國中由高雄市少年觀護慈愛協會認養及茄萣國中由前高雄市家長協會理事長黃雀華認餐等，現場並由助養人親自頒發獎助學金，其他學校由協會助養，為孩子們點亮持續向前的力量。受助學生與家長亦表達由衷感謝，並承諾將以更努力的學習回應社會的關懷與期待。

翔鳳慈善關懷協會表示，期盼更多愛心人士加入助養行列，未來能提供更多學校生命樹清寒優秀學生獎助學金名額，幫助弱勢家庭孩子也為國家培育人才。

其次，與會貴賓均對翔鳳慈善關懷協會長期深耕在地、穩健推動，不僅提供急難救助、偏鄉關懷、助學支持，更積極辦理藝術欣賞體驗及品德教育推廣等公益活動，給予高度肯定，並期待未來能持續攜手合作，擴大社會影響力 。

而書法家林娜把「藝起傳愛」墨寶致贈翔鳳慈善關懷協會由再度連任理事長陳秀鳳代表接受，並隨即展開會員才藝與公益演出交流。

理事長陳秀鳳表示，透過此次會員大會，不僅凝聚會員向心力，也再次展現該會結合制度運作與溫度行動的公益實踐。未來，該會將持續串連更多社會善心資源，讓每一份付出都成為支持孩子與家庭前行的力量，讓善的循環在社會中不斷延續。

社團法人翔鳳慈善關懷協會今日舉辦「生命樹」清寒優秀學生獎助學金頒發典禮，現場充滿溫馨的氣氛。(翔鳳慈善關懷協會提供)