翠湖畔樂聲響起 國父紀念館青少年音樂會登場

民權國小銅管重奏。(國父紀念館提供)

民權國小全體合影（左起）張玉欣主任、鄒基華指揮老師、李承華校長、王蘭生館長、吳國基前校長。(國父紀念館提供)

國父紀念館王蘭生館長致贈感謝狀予民權國小李承華校長(國父紀念館提供)

為落實休館期間「服務不打烊、藝術不中斷」的理念，國立國父紀念館持續活化館區戶外空間，規劃「115年國館翠湖青少年音樂會」，邀請臺北市16所具優良音樂傳統的國中、小學校社團，於翠湖畔接力帶來20場戶外音樂演出，首場音樂會今天（3日）下午由臺北市民權國小管樂團揭開序幕，為新年度注入青春洋溢的藝術能量。



國父紀念館表示，本次音樂會以青少年為主角，演出陣容橫跨國中與國小學校社團，匯集管樂、弦樂、國樂與打擊樂等多元音樂形式。16所學校的演出多安排於週六下午，希望讓民眾在漫步翠湖畔、欣賞湖光景色的同時，也能近距離聆聽學子們精心準備的動人樂章。

國父紀念館館長王蘭生表示，今年已是第二年在中山園區舉辦中小學管樂與弦樂團戶外演出活動，而「翠湖青少年戶外音樂會」也逐漸成為國館的重要品牌活動之一。透過穩定且具規模的演出規劃，不僅為青年學子提供專業舞臺，累積表演經驗、建立自信，也讓文化藝術自然融入社區生活，展現公共文化場域的開放性與親和力。

民權國小校長李承華指出，新年度第一場戶外音樂會即能在國父紀念館這樣具指標性的文化場域登場，對學生而言別具意義。民權國小管樂團已連續兩年榮獲全國賽特優佳績，校內「棒棒糖樂團」也於今年東區比賽中獲得特優第二名，展現學校在音樂教育上的長期耕耘成果。



國父紀念館說明，「115年國館翠湖青少年音樂會」演出將一路延續至12月，暑假期間暫停，其餘時間皆安排精彩節目輪番登場。從古典弦樂的優雅細膩、國樂絲竹的悠揚婉轉，到打擊樂的震撼節奏，完整呈現青少年學子在音樂藝術上的多元面貌與學習成果。國館期盼透過持續舉辦戶外音樂活動，讓藝術成為市民日常生活的一部分，也讓青年學子在優質文化空間中自在展現才華。