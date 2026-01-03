翠湖青少年音樂會開跑 16校樂團演出20場

記者黃朝琴／臺北報導

國立國父紀念館「翠湖青少年音樂會」今（3）日開跑，今年1至12月邀請臺北市16所具優良音樂傳統的國中、小學校社團，陸續進行20場精采演出，首場演出下午由民權國小管樂團，擇定國館中山園區的翠湖畔奏響樂章，正式揭開序幕。

國父紀念館館長王蘭生表示，「翠湖青少年音樂會」今年邁入第2年，擴大邀請中小學管樂團及弦樂團的演出，已成為具有國館特色的重要品牌活動，不僅提供青年學子一個展現多元才藝的專業舞臺，建立自信與表演經驗，同時也將文化活動帶入社區生活。

王蘭生指出，「翠湖青少年音樂會」演出時間安排於週六下午，讓民眾在漫步翠湖畔享受湖光景色的同時，也能近距離聆聽學子們演繹的動人樂章。國館打造友善且優質的文化藝術環境，讓學校、團體與民眾都能安心使用、自在展現。

王蘭生說明，今年演出陣容龐大且多元，包含民權國小、碧湖國小、民生國小、光復國小、士東國小、私立復興實驗高中、金華國中、石牌國小、興雅國中、市大安國中、幸安國小、敦化國中、仁愛國小、五常國小、國語實小、龍安國小等16所學校，帶來包含管樂、弦樂、國樂及打擊樂等精湛的演奏。民權國小再次拔得頭籌，成為今年第一場音樂會的演出團隊，實在令人感到欣喜。

民權國小校長李承華表示，新年度第一場戶外音樂會，就來到國父紀念館翠湖的優美場地演出，感謝國父紀念館讓孩子們在具指標性文化場域展現成果。民權國小管樂團連續兩年榮獲全國賽特優，今天共同參與演出的「棒棒糖樂團」，也在今年東區比賽榮獲特優第2名，展現管樂團的整體實力與水準。

今年「翠湖青少年戶外音樂會」演出將一路延續至12月，除了暑假期間外都有精彩節目，從古典弦樂的優雅、國樂絲竹的悠揚到打擊樂的震撼，展現青少年學子在音樂藝術上的耕耘成果。

翠湖青少年音樂會今（3）日開跑，首場由民權國小管樂團演出。（國館提供）

