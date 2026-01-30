翠玉白菜吸34萬粉平安歸國 捷克讚故宮勇氣如徒手攀登101

國立故宮博物院人氣國寶「翠玉白菜」在歷經三個多月的訪歐行程後，已由捷克布拉格平安運抵台灣，並重新於故宮北院上架展出。故宮院長蕭宗煌與專程來台的捷克國家博物館總館長盧卡共同於展櫃前宣告文物歸國。盧卡其指出，此次「故宮文物百選及其故事」特展是該館史上最成功的展覽之一，總計吸引超過34萬人次參觀，雙方也將以此為起點，積極籌備捷克文物來台的回饋展。

訪捷特展吸引34萬人次 創捷克國博館入館紀錄

蕭宗煌表示，2025年捷克國家博物館全年吸引近138萬人次參觀，創下歷年新高，其中故宮展就佔了近34萬人次。此舉讓歐洲觀眾透過珍貴文物認識台灣多元且開放的文化能量。

盧卡其表示，故宮團隊展現了高度信任，這場跨國大展精選了包括「翠玉白菜」、「清院本清明上河圖」等131組件文物，結合數位科技與實體展出，成功在歐洲掀起台灣文化熱潮。

捷克國家博物館盧卡其總館長(左)與故宮蕭宗煌院長(右)在〈翠玉白菜〉展間相擁。（故宮提供）

捷克代表妙喻勇氣如攀登101

捷克經濟文化辦事處代表史坦格在見面會上，以近期時事妙喻臺捷跨海展覽的勇氣，就像在沒有安全網的情況下徒手攀登台北101。此番言論雖帶幽默，卻也反映出跨國運展的挑戰。

對此，故宮院長蕭宗煌強調這並非「冒險」而是「探險」，強調故宮在赴外前已完成嚴謹的考察與司法免扣押法規確認。

針對展覽初期曾收到的電子恐嚇威脅，盧卡其回應，館方具備極為嚴密的維安流程並與警方密切合作，故宮文物在展出期間未曾處於任何風險之中。

回饋展「捷克之心」啟動籌備 五大面向呈現波希米亞精神

隨著翠玉白菜平安歸國，雙方也正式開啟下一階段的合作。盧卡其透露，目前已成立策展團隊籌備名為「捷克之心—捷克文化寶庫」的回饋展。該展覽規畫透過「信仰」、「權力、地位與象徵」、「音樂」、「捷克石榴石」及「波希米亞的石之記憶」等五大主題，帶領台灣觀眾認識捷克在歐洲文明中的重要角色，以及其深厚的精神傳統與自然歷史。這場展覽將延續「用文物說故事」的專業模式，深化兩國文化交流。

春節期間留駐故宮北院 三月將移師南院接力展出

為了迎接即將到來的農曆春節，具有「百財」寓意的翠玉白菜將先行留駐故宮北院，預計展至2月22日（農曆初六），陪伴民眾歡度佳節。緊接著自3月5日起至6月7日，翠玉白菜將移師故宮南院的人氣國寶展廳進行續展。故宮強調，所有赴外展出的文物返台後，皆須通過層層把關與專家複查，確保文物狀況完好，並依最高規格維持日常的陳列與維護工作。