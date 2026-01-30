翠玉白菜回家了 2/22前故宮北院展出

故宮與捷克國家博物館團隊將延續臺捷友好情誼，共同推動臺灣回饋展。（故宮提供）

捷克國家博物館盧卡其總館長(左)跨海守護，與故宮蕭宗煌院長(右)迎接故宮人氣國寶〈翠玉白菜〉平安回家。（故宮提供）

故宮博物院於29日舉辦〈翠玉白菜〉歸國媒體見面會，正式宣布〈翠玉白菜〉重返故宮北院展出。同時，捷克國家博物館總館長盧卡其也預告將推出回饋展「歐洲之心—捷克文化寶庫」，透過文物呈現捷克在歐洲文明形成過程中所扮演的重要角色，引領臺灣觀眾認識捷克多元文化、精神傳統與自然力量交織的歷史樣貌。

故宮院長蕭宗煌在致詞時特別感謝盧卡其總館長及其團隊，在展覽期間展現國際博物館專業，也感謝捷克國會及臺捷雙方相關政府部門全力支持。捷克於2024年4月通過《國家文物保護法》修正案，將司法免扣押納入保障條款，為故宮文物赴海外展出提供堅實明確的法律基礎。蕭宗煌院長強調，故宮與捷克國家博物館合作，從選件、司法免扣押程序，到展品包裝與運輸安排，皆依最高規格審慎執行。除了捷克團隊親赴故宮進行文物點檢與包裝丈量，故宮文物出入境時也須配合海關查驗，返臺後由雙方團隊逐件核對文物數量與狀況，並由文化部文資局邀集專家學者複查。未來故宮文物赴外展出，也會秉持同樣的嚴謹態度，審慎評估運輸動線等細節。

廣告 廣告

盧卡其總館長表示，「故宮文物百選及其故事」特展吸引34萬人次造訪，是捷克國家博物館史上最成功的展覽之一，更是2025年歐洲重要的文化盛事之一。他表示這次合作只是起點，捷克國家博物館正積極籌備臺灣回饋展，希望藉此延續臺捷之間的友好交流，讓臺灣民眾感受歐洲大陸之心的捷克之美。捷克經濟文化辦事處史坦格代表表示，四年前抵臺接任時，曾期許促成臺北與布拉格直航，以及在布拉格舉辦一場來自故宮的重要展覽，如今兩項目標皆已達成。

故宮補充，農曆春節將至，〈翠玉白菜〉擁有「百財」諧音的吉祥寓意，將於故宮北院展出到2月22日，並於3月5日至6月7日移至故宮南院人氣國寶展廳展出。