翠玉白菜訪捷歸臺 回饋展「歐洲之心」有譜

國立故宮博物院人氣國寶〈翠玉白菜〉完成訪歐之旅，適逢農曆春節將至，象徵吉祥寓意的〈翠玉白菜〉，即起於故宮北院展至2月22日（初六），陪伴民眾歡度春節，緊接著3月5日至6月7日將移師故宮南院人氣國寶展廳，邀大家走訪南北院區賞白菜、迎百財。

國立故宮今（29）日舉辦〈翠玉白菜〉歸國媒體見面會，故宮院長蕭宗煌率團隊，與專程跨海來臺的捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）、副館長布魯赫（Petr Brůha），以及捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）共同出席。臺灣、捷克雙方共同宣布〈翠玉白菜〉重返北院崗位，盧卡其更驚喜預告，雙方將延續臺捷友好的珍貴情誼，共同攜手推動2028年在臺灣的回饋展「歐洲之心」（Heart of Europe），為臺捷文化交流再添新頁。

蕭宗煌說，今天是充滿感恩時刻，向所有協助此次故宮國寶捷克展出安全去返的所有人致謝，感謝捷方以最高規格展出文物。2025年捷克國家博物館吸引近138萬人次參觀，創下歷年新高；「故宮文物百選及其故事」特展在捷克吸引近34萬人次造訪，展現文化跨越語言與地域的力量，也讓歐洲觀眾透過故宮文物，認識多元、開放且充滿文化能量的臺灣。總之，「翠玉白菜回家了，會陪伴國人一起迎接農曆新年。」

捷克國家博物館總館長盧卡其表示，特別感謝故宮團隊的信任，非常珍惜且由衷敬佩故宮的專業精神，故宮展無疑是歐洲2025年最重要的盛事，也是捷克國家博物館史上最成功的展覽之一，更是臺捷兩國重大文化交流的開端。

盧卡其宣布，該館已與故宮組成回饋展的策展團隊，密集展開合作，目前確認展名為「歐洲之心」（Heart of Europe），內涵將會是捷克文物在歐洲文化最瑰麗的見證。

捷克駐臺代表史坦格表示，臺捷直航與故宮文物赴捷克展出，看似行事曆上的兩個時間點，但其實辦起來很困難，他很開心能親眼見證故宮文物在捷克成功展出，這須歸功於兩國團隊堅強的意志、耐性與過人的勇氣。

