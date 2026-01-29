翠玉白菜訪歐平安歸來 捷克預告回饋展

歷時3個多月、遠赴捷克布拉格完成首次訪歐行程的國立故宮博物院人氣國寶「翠玉白菜」近日已順利歸返台灣。故宮29日特別邀請媒體見證「翠玉白菜」完好如初重回故宮北院展櫃，與觀眾再度相見。捷克國家博物館總館長盧卡其(Michal Lukeš)也預告未來將在台灣推出「回饋展」，延續並深化台、捷文化交流情誼。

「故宮文物百選及其故事」特展是2025年故宮百年院慶的首場海外大展，也是故宮文物首度赴捷克展出。展覽自去年(2025年)9月11日至12月31日於捷克國家博物館登場，展出「翠玉白菜」、多寶格、「清院本清明上河圖」等共131組件文物，並結合數位展示形式，獲得歐洲觀眾熱烈回響。

故宮院長蕭宗煌與捷克國家博物館總館長盧卡其29日聯袂宣布赴布拉格展出的文物皆已平安歸返。蕭宗煌：『(原音)我要宣布的就是故宮博物院人氣國寶翠玉白菜圓滿完成首次訪歐行程，平安回家，而且它會在農曆春節陪伴國內外的觀眾度過嶄新的一年。』

蕭宗煌指出，「故宮文物百選及其故事」以「用文物說故事」為策展核心，規劃10個貼近生活的主題，透過東、西方文化的對照，引導歐洲觀眾從熟悉的生活經驗出發，理解故宮文物的文化內涵，展現文化能跨越語言與地域界線的力量，也讓歐洲觀眾看見多元且充滿文化能量的台灣，認識中華文化的深厚底蘊。

盧卡其致詞時感謝故宮願意將珍貴文物託付給捷克國家博物館，並表示他們十分珍惜這份信任。他也透露「故宮文物百選及其故事」特展在捷克展出期間共吸引34萬名觀眾，其中以「翠玉白菜」最受矚目。盧卡其：『(捷克語+翻譯)在布拉格展出期間成為本館史上最成功、最受矚目的展覽之一，展覽期間有超過34萬名來自捷克及世界各地的觀眾。』

盧卡其也同步宣布捷克未來將推出「回饋展」於故宮展出，展名暫定為「捷克之心-捷克文化寶庫」，呈現捷克之美，以及捷克在歐洲文化形成過程中所扮演的重要角色。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格(David Steinke)則提及4年前他上任時，曾向台灣媒體提到希望能在任內促成台北與布拉格直航，以及在布拉格舉辦故宮大型文物展，如今兩個願望皆已實現，看似簡單，其實過程相當複雜。

史坦格分享，他早在2015年便曾造訪故宮，當時排了很久才親眼目睹「翠玉白菜」的魅力，沒想到10年後這件人氣國寶竟會在布拉格的捷克國家博物館展出，讓他相當開心，並期待台、捷未來能持續深化合作交流。

故宮表示，「翠玉白菜」返國後，將於故宮北院展至2月22日(初六)，陪伴民眾歡度農曆春節；緊接著3月5日至6月7日移師故宮南院「人氣國寶展廳」展出。故宮院長蕭宗煌則透露，考量交通運輸與文物安全等因素，「翠玉白菜」等人氣國寶未來若要再度出國，相關條件與評估標準將會更加嚴格。