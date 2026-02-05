翠玉白菜返國引關注 游智彬：文物管理須透明制度化

▲故宮人氣國寶《翠玉白菜》順利返國，捷克國家博物館盧卡其總館長（左）與故宮院長蕭宗煌（右）共同見證回館時刻。（故宮提供）

【 記者 丁倩／台北 報導】針對國立故宮博物院國寶「翠玉白菜」自捷克展出返國後，社會仍流傳「是否長期滯外」及「多件國寶歸期未定」等傳聞，新黨副秘書長游智彬表示，文化交流固然重要，但若建立在資訊不透明與決策黑箱之上，將形同「文化透支」，可能損及人民對文化政策的信任，也暴露出台灣文化資產治理的結構性問題。

游智彬指出，翠玉白菜平安返國原是文化外交的正面成果，但網路上隨即出現續簽協議、延長展期甚至多件國寶歸期不明等訊息，顯示文物管理在透明度、決策邏輯與風險評估上仍存在明顯缺口。他強調，國寶不是外交籌碼，也不應淪為短線政治操作的擺設。

他進一步指出，文物具有不可再生性與唯一性，每一次跨國運輸都是對其物理結構的考驗，每一次長期滯外都是對文化主權的消磨。即便有保險制度，也無法真正彌補歷史與文化記憶的損失。在當前地緣政治高度敏感的環境下，國寶在海外往往不僅是藝術品，更可能被放大為政治象徵，甚至成為抗議或衝突的標靶，相關風險不容忽視。

▲新黨副秘書長游智彬針對故宮人氣國寶《翠玉白菜》返國發表感言，強調國寶外借應兼顧文化交流與資訊透明，建立制度化的風險評估與歸期機制。(游智彬提供)

針對社會關切，游智彬認為，人民焦慮的並非展覽本身，而是決策過程是否公開透明。他質疑，文物展期延長的條件、風險評估報告、保存與安全標準是否充分揭露？是否經過跨部會與專業審議？若人民無法知情與監督，文化政策將失去民主正當性。

游智彬並回顧歷史指出，故宮文物曾因戰亂而遷徙，那是時代悲劇，不應成為今日治理的範本。他強調，國家文化治理的成熟度不在於借出多少件國寶，而在於是否建立穩固的保存原則與制度化決策機制。

最後，他呼籲政府，未來國寶外借應建立三大前提：第一，完整透明的資訊公開與社會監督；第二，科學化、專業化的風險評估與保存標準；第三，明確且具法律效力的歸期與責任機制。游智彬強調，唯有守住制度底線，文化交流才能長久，否則再盛大的展覽成果，也可能淪為短暫煙火，並引發外界對政治動機與公共資產運用的質疑。