"翠玉白菜"回歸故宮 台捷兩國館長復刻世紀擁抱

生活中心／林詠琪、陳泊翰 台北報導

故宮人氣國寶"翠玉白菜"，去年9月，跟多寶格、清明上河圖等131組文物，遠赴捷克國家博物館展出，期間還收到電子郵件恐嚇，如今平安回國「陪伴國人一起迎接農曆新年。」捷克國家博物館總館長盧卡其率團隊親自護送國寶，今天也在記者會上預告，將在台灣舉辦回饋展，帶來捷克珍貴文物。

在人氣國寶翠玉白菜前，開心合照，捷克國家博物館總館長盧卡其，親自護送所有文物返台，與故宮院長蕭宗煌，復刻當時在捷克開展的世紀擁抱，宣告這場跨國展出，圓滿落幕。

故宮院長蕭宗煌說：「故宮博物院的人氣國寶翠玉白菜，圓滿完成首次的赴歐行程，平安回家，也展現了文化力量的無遠弗屆，讓歐洲觀眾透過故宮文物，了解充滿文化能量的台灣。」

故宮院長蕭宗煌（右）、捷克博物館總館長盧卡其（左）兩人為多年好友，順利完成跨國展覽，開心擁抱。（圖／民視新聞）去年九月131組故宮文物，遠赴布拉格，包括清明上河圖、墨玉貓，都深受歐洲人喜愛。捷克國家博物館去年整體參訪人數，達138萬人次創新高。故宮文物展出110天，就吸引34萬人次造訪。

記者林詠琪說：「出差的故宮人氣國寶翠玉白菜，已經平安返台了，接下來它會在故宮北院，一起陪民眾度過農曆春節。」

參訪民眾說：「本來以為今天看不到了，因為本來好像說2月才會展。」

參訪學生說：「結果提前看到了很開心，以前在課本上看到，一直很想來看看。」

〈翠玉白菜〉在故宮北院「國寶薈萃」302展廳，展至2月22日，接下來3月5日至6月7日移師南院展出。（圖／民視新聞）

翠玉白菜已經悄悄回到展廳，讓民眾好驚喜搶著拍照，接下來還有好消息，盧卡其總館長宣布，捷克珍貴文物也要來台展出，舉辦回饋展。

捷克國家博物館總館長盧卡其說：「展覽暫定名稱為，"歐洲之心捷克文化寶庫"，更重要的是，我們將帶來館藏中，數十件珍貴的文物，都會是捷克文化歷史，與自然遺產中，最具代表性的珍貴文物。」

雙方已經建立好團隊，展名為歐洲之心，不過故宮院長也表示，未來文物要再出訪，都會更加嚴格。

