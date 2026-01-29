「翠玉白菜」捷克展出一季 吸34萬人造訪今重返故宮展示

一起到故宮的陳列室，觀看重要文物翠玉白菜的展出盛況，翠玉白菜去年前往捷克國家博物館，展出3個多月後，吸引了34萬人次的造訪，日前已經飛越9000多公里，平安回到台灣，捷克的館方人員，也特別來台，關心重新上架的情況，故宮也為這次的國際文化交流好成績，感到高興。

國立故宮博物院長蕭宗煌表示，「展現了文化力量的無遠弗屆，跨越言語跟地域的界限，那讓歐洲觀眾透過故宮文物，認識多元文化，了解一個充滿文化能量的一個台灣。」

翠玉白菜圓滿完成首次的訪歐行程後，各界關心，捷克方面的回饋展，規劃的內容為何？將會送來什麼珍貴寶物？捷克館方表示，目前台捷兩方的團隊，正密切討論規劃的內容，確認展名為「歐洲之心」，希望展現捷克的信仰、音樂等的文化層次。

捷克國家博物館總館長盧卡其說，「在捷克展出期間，這展覽成為本館歷史上參觀人數最多，也最具代表性的展覽之一 ，參觀人次超過34萬 ，不僅來自捷克，也來自世界各地。」

對於翠玉白菜回到台灣，得以一睹盧山真面目，國際觀光客直呼不虛此行。

馬來西亞觀光客張俊鋒指出，「跟網路上看到的圖 ，覺得很不一樣，很有那種說不出來的驚訝感。」

捷克駐台代表史坦格表示，很開心見證故宮文物，在捷克成功展出，這歸功於台捷團隊的努力及堅強意志；他還以霍諾德徒手攀爬101成功，來形容這次的任務；故宮院長蕭宗煌則強調，故宮文物越洋展出，絕對不是冒險，而是在縝密規劃下的重要文化交流。