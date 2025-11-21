翠華路地下電纜施工土石砸車 台電致歉願賠償

台電的電纜施工，導致土石砸車。（圖／東森新聞）





高雄市左營區交通要道翠華路，因為台電的電纜施工，導致土石砸車，如今台電致歉，願賠償。

一名駕駛在翠華路等紅燈，突然砰的一聲，轉頭一看，土石直接掉在車上，還有一根好幾公尺長的鋼板樁，就吊掛在一旁施工車道上方，謝小姐的車板金上，傷痕累累。

謝小姐：「雖然有做隔離，但是就是離我們車道也很近，土石都黏在我的車頂。」

他說19號開車經過高雄左營區翠華路，疑似被一旁施工現場的鋼板樁上頭，所掉落的土砂砸中，而這個路口，因應台積電建廠楠梓園區用電需求，台電正在進行的地下電纜施工，部分車道圍起來施工，車流量大尖峰時間也塞車，引發民眾抱怨。

民眾：「是很危險是很危險，有時候不知道前方有什麼狀況，那後面有些會撞上去。」

民眾：「盡量不要往這邊騎這樣子。」

台電：「儘速聯繫民眾，確認車輛損失狀況，本工程所致的部分，將依規定辦理賠償。」

台電表示，工期預計到明年2月，加強交通疏導外，也會持續監督承攬商，改善鋼板樁的清潔，避免土砂掉落，而再發生影響到用路人的事件。

