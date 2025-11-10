翡水發電收費爭議 高雄綠委嗆台北占盡便宜
[NOWnews今日新聞] 台北市政府管理的翡翠水庫因近3年來接受台電申請9次支援發電，有意將向台電收取每立方公尺3元的補償費。對此，台電董事長曾文生便提醒，此例一開，那北市電力都是由外縣市輸入是否也該收費。高雄民進黨立委賴瑞隆今（10）日表示，電力都是中南部在發，台北占盡便宜還以為自己吃虧，要求經濟部檢討是否要實施「差別電價」；對此，經濟部長龔明鑫回應，經濟部會來思考。
賴瑞隆今日在立法院經濟委員會就發難，南電北送損失95億度電，這個要怎麼算？台電副總經理蔡志孟也坦言，因為台灣還是電力串聯，所以輸電費用就是大家一起分擔。
賴瑞隆表示，台北市沒有電廠，「當時連變電所都不太想蓋」，電力都靠外縣市給台北市，其中高雄是全台灣發電量、自給率最高的縣市，台北市則是最低，南電北送包括真實成本、輸電成本，一年損失217億元，「這錢算誰的？要算誰的？」、「（台北市）占盡便宜還覺得自己吃虧」。
他更說，犧牲區域公平、環境爭議，阻礙能源轉型，自己也覺得很不公平，環境成本都由高雄、雲林、台中承擔比較多，那麼就應該要實施「差別電價」，才不會佔盡便宜的人持續喊，給中南部供電縣市合理交代。
延伸閱讀：翡水發電欲每立方收台電3元 曾文生：恐引外縣市要求對北市收費
事情起因是北市府遭議員質詢表示，台電用便宜的價錢向翡翠水庫買電，不願意用民間再生能源的電價來買，導致市庫每年約有2億元短收，翡管局何時才可能收到這筆錢？
翡翠水庫管理局長林裕益回應，翡翠水庫是大台北地區重要水源，兼具「民生供水」與「水力發電」功能，會考慮當時蓄水、供水沒問題，且有需要調節水位需要才會同意；目前已經訂出耗水補償的契約，函送台電，未來若要支援，要依契約簽定，每立方公尺將收3元。
對此，曾文生表示，這部分必須要詳細討論，認為並非1立方要多少錢就可以解決問題，但也強調台電該付費還是會付費。但他也語重心長地提醒，北市最大發電來源就是翡翠水庫，大約是7萬瓩，其實也不算多，而北市電力都是由其他縣市發電再輸入，「如果這樣子處理的話，到時候會不會有其他縣市說，那我送來台北市要額外計費？」
起薪37K！台電明年招募700餘名新力軍 甄試簡章12月24日公布
鳳凰颱風北轉襲台 經濟部：台電、水利署已經備戰
翡水發電欲每立方收台電3元 曾文生：恐引外縣市要求對北市收費
