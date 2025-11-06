翡翠光電吵翻天！藥師反酸他：不像台南死忠

▲翡翠水庫裝設光電板的議題延燒，台北市長蔣萬安明確表態「我們絕對不准」。（圖／翻攝自水利署北區水資源局官網）

[NOWnews今日新聞] 經濟部水利署連續三年發函要求台北翡翠水庫管理局評估設置光電板的可行性，卻引發台北市政府強烈反彈，翡管局不滿中央干涉，甚至揚言要向台電收取每度3元的「耗水補償費」。事件立刻掀起藍綠隔空開戰，親綠律師林智群嗆聲：「台北市到底在屌什麼？」對此，藥師林士峰也火速回擊。

翡翠水庫裝設光電板的議題延燒，台北市長蔣萬安明確表態「我們絕對不准」；林智群則狠酸，台北市電力自主率只有1.4%，98.6%都是南電北送，這種咖還好意思跟台電講「發電要收費」？那高雄市、桃園市發的電超過自己需要，還可以補到台北市，要不要也向台北市收費呢？

林智群續指，台北市自己用別人的電都臉不紅氣不喘，要它發一點電，就說要收錢，台北市果然是天龍國欸，自以為比其它縣市高級，「水也是用新北市的，台北市到底在屌什麼？如果我是台北市我會安靜一點」，更強調人要有自知之明，不要得了便宜還賣乖。

這讓林士峰看了忍不住狠酸，就簡單講，台北市地小且貴，是要蓋什麼電廠啦？就算把翡翠水庫放滿光電板，也不會夠用啦，「更何況，我們也不像台南人那麼S忠，飲用水上放不用環評的光電板也無所謂，黨擺顆西瓜，都選的到，相忍為國嘛」。

