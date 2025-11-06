翡翠水庫拒設光電板喊「多收費」遭轟太跩 藥師酸嗆綠友友：不像台南人死忠

台北翡翠水庫管理局揚言，未來將向台電多收取補償費。（台北翡翠水庫管理局提供／邱芊台北傳真）

經濟部水利署連3年發函台北翡翠水庫管理局，要求評估翡翠水庫設置光電板的可能性，這讓翡管局不滿，揚言未來將收每度3元耗水補償費。親綠林智群律師開嗆「台北市到底在屌什麼？」這讓藥師林士峰看不下去反擊了。

水庫設光電板問題近來引爆民眾質疑。日前傳出，中央曾連續3年來函詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板，而台北市長蔣萬安表態「我們絕對不准」。林士峰昨（5）日在臉書PO出一張截圖，內容是翡翠水庫揚言向台電收費的新聞，內文報導林智群律師指「台北市電力自主率只有1.4%，98.6%都是南電北送」，痛批「這種咖還好意思跟台電講『發電要收費』？」反問高雄市、桃園市發的電超過自己需要，還可以補到台北市，「要不要也向台北市收費呢？」

林智群狠酸，台北市自己用別人的電都臉不紅氣不喘，要它發一點電，就說要收錢，「台北市果然是天龍國欸，自以為比其它縣市高級。水也是用新北市的，台北市到底在屌什麼？」文末更附註若他是台北市會安靜一點，認為人要有自知之明，不要得了便宜還賣乖。

對此，林士峰酸，簡單來說就是認為台北市地小且貴，「是要蓋什麼電廠啦！」就算把翡翠水庫放滿光電板，也不會夠用，接著提到他們也不像台南人那麼死忠，飲用水上放不用環評的光電板也無所謂，「黨擺顆西瓜，都選的到，相忍為國嘛」。

林士峰酸諷其言外之意：政府走向非核家園，擔心大家缺電，除了使用火力發電當主要電力來源外，還蓋了很多光電廠、風力發電裝置，連台南人的烏山頭水庫上也放了光電板，「黨為人民著想了那麼多措施，你們不要太不滿」。

