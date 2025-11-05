翡翠水庫有償延時發電 台電、北市府互槓

不滿台電低價向翡翠水庫買電，近3年來9次被要求延時發電同意5次，台北市翡管局揚言未來將收每度3元耗水補償費。台電董事長曾文生5日不以為然說，要如何計算使用超過發電時間，需詳細訂契約，可是北市電力需要靠外地供應，這樣其他縣市會不會也來說北市需要額外計費。北市府回嗆曾抽換概念、挑撥地方，北市是向台電收補償費，而非向其他縣市收費。

曾文生強調，如真的是台電對不起人家，那該付費還是會付，就照合約來做，但這事情不是一個簡單的事，並非單單講1度電要多少錢就可解決，這牽涉到整個供電平衡。

他說，翡翠水力電廠是台北市政府委託台電承辦，是一個長期合作的過程，台電都是在水力發電機組的水可讓下游使用情況來調度，在不同時間會有不同水量。到底是要怎麼計算說用翡翠的水超過發電時間，這需要詳細訂契約。

曾文生話鋒一轉表示，翡翠水庫大概是北市唯一最大電源，7萬瓩不是一個非常大的發電量，需靠各地發電給北市使用。他擔心翡翠水庫如果這樣處理，到時候會不會其他縣市也說送電給北市要額外計費。

北市府副發言人魏汶萱說，若台電要求翡翠水庫在沒有供水需求下專門放水發電，每小時將消耗28.8萬噸珍貴水資源，因此翡翠水庫是依據經濟部標準訂出每立方公尺3元「耗水費」，且是向台電而非向其他縣市收費。

魏汶萱反問曾文生是否承認台灣缺電，所以要逼翡翠水庫額外損耗民生用水用於發電？曾文生應負起責任改革失敗的能源政策，而不是抽換概念、挑撥地方。

北市議員徐弘庭直言，翡翠水庫電費短收已被監察院及審計部關切，解決方法除修正「再生能源發展條例」，讓台電採購翡翠水庫綠電回歸市價，不然就是翡翠水庫加收調度費補足差額。

他強調，翡管局與台電簽訂水力發電售電契約售價偏低，1度平均僅1.62元。現行「再生能源發展條例」對水力發電收購價較高，但僅適用電廠設置容量2萬Kw以下，翡翠水力發電廠設置容量7萬Kw並不適用，導致持續影響售電收入。

徐弘庭說，翡管局研訂「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書」一直未獲台電回應，光是109年到113年就短收10多億元電費收入。