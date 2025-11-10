翡翠水庫發電喊收費 賴瑞隆批佔盡便宜 要求研擬差別電價

台北市翡翠水庫管理局日前表示，台電若再請求申請延長翡翠電廠的水力發電時數，其用水每立方公尺將收新台幣3元補償費。民進黨立委賴瑞隆今天(10日)在立法院經濟委員會痛批，表示台北市電力多靠外縣市發電輸送，每年還因「南電北送」消耗95億度電、新台幣217億，「佔盡便宜還認為自己吃虧」。他要求經濟部、台電研擬差別電價，給中南部供電縣市合理的交代。經濟部長龔明鑫當場允諾會思考。

台北市政府多年來委託台電代操翡翠水庫水力發電廠，翡翠水庫管理局長林裕益4日在台北市議會指出，已發函台電公司，希望明定未來台電若再申請延長發電時數，水力發電用水每立方公尺將向台電收取3元補償費。台電董事長曾文生則提醒台北市用電仰賴其他縣市的電廠，此舉可能引起其他縣市也要求北市付費。

民進黨立委賴瑞隆10日在立法院經委會關切台電每年因「南電北送」造成電力耗損95億度、損失217億元的費用該由誰承擔？對此，台電副總經理蔡志孟回應表示，台灣各縣市電力串聯，輸電費用由大家一起分攤。

賴瑞隆痛批台北市政府「佔盡便宜還認為自己吃虧」，他指出，高雄是全台發電量最大的縣市、且自給率最高，台北市則仰賴外縣市供電，但在新版財劃法當中，「台北市拿多少、高雄拿多少？」很不公平。賴瑞隆還說，環境成本都是由高雄、雲林、台中等有電廠的縣市承擔比較多，如此犧牲區域公平、環境，也不利能源轉型。

賴瑞隆隨後要求經濟部、台電研擬差別電價，才不會讓佔盡便宜的人繼續喊吃虧，並給中南部負責供電的縣市一個合理交代。龔明鑫當場2度回應「我們來思考」。