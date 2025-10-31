翡翠水庫禁設太陽光電板 北市翡管局：依循法規

（中央社記者劉建邦台北31日電）台北翡翠水庫管理局今天表示，翡翠水庫水域依法規有雙重管制，禁止設置太陽光電板。自營運以來，不曾設置太陽光電板，會堅持依法嚴格把關，禁止設置，守護大台北水源。

台北翡翠水庫管理局發布新聞資料表示，台北市議員先前質詢提及中央是否來函詢問翡翠水庫能否可裝設太陽光電板，翡翠水庫位於依都市計畫法劃設的台北水源特定區範圍內，土地使用依都市計畫受到限制。

翡管局表示，依新北市政府「變更台北水源特定區計畫 」明定，翡翠水庫用地僅得設置水庫運作管理必要設施，水域部分除水庫管理機構為水庫運作及居民交通外，禁止其他浮具設置及船隻航行。

翡管局表示，另依水利法及水庫蓄水範圍使用管理辦法，經濟部公告翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項，皆已規定翡翠水庫是以家用及公共給水為主要目標，基於保護水源，翡翠水庫蓄水範圍內，不受理申請任何使用行為。

翡管局表示，翡翠水庫是大台北地區的水源地，攸關600萬人民生用水，近3年，環境部公告水質監測結果均屬貧養等級的優良水質水庫。

翡管局表示，翡翠水庫水域是依2項法規雙重管制，禁止設置太陽光電板，且自水庫營運以來，不曾設置太陽光電板，未來會堅持依法嚴格把關，禁止設置，守護大台北水源。（編輯：林恕暉）1141031