翡翠水庫設光電 北市堅拒中央
水庫光電板爭議持續延燒，經濟部水利署前三年連續發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置光電板的可行性，國民黨議員昨批中央覬覦翡翠水庫，想做為光電績效的「提款機」，要求市長蔣萬安在今年可能來函前先表態。蔣萬安表示，「依法翡翠水庫是不可以，我們絕對不准」。
對此，經濟部水利署坦承，配合國家能源政策三次發文調查，對象是全國的水庫管理單位，並非針對翡翠水庫。不過，水利署強調，翡翠水庫經專業評估後認定設置效益不佳，水利署尊重其專業判斷，並無要求推動設置。
烏山頭水庫光電板被質疑恐影響民生用水，經濟部雖稱不影響水質，迄今爭議未解。翡翠水庫位在新店溪支流北勢溪下游，集水區範圍涵蓋新北坪林、雙溪、石碇與新店，共三○三平方公里，供應大台北地區約六百萬人民生水源，供水區包含北市與新北三重、新店、永和、中和、泰山、五股、八里、蘆洲、板橋、土城、新莊十一個行政區。
經濟部水利署二○二二年起，連續三年發函翡管局，要求盤點轄內可否設置太陽能光電設施，包含屋頂型、地面型及水域型。
「不要變成烏山頭水庫的翻版。」國民黨議員張斯綱說，中央意圖強壓北市府盤點「首都水源聖地」翡翠水庫設置太陽能光電板，無異是將翡翠水庫視為光電績效的提款機， 罔顧大台北六百萬市民飲水安全。要求北市府應在行政院會時，向中央表達「捍衛翡翠水庫飲用水安全，堅決反對設置光電板」的態度。
國民黨議員曾獻瑩說，水利署動作頻繁、態度積極，顯示中央對翡翠水庫「不死心」，要求北市府應及早向中央清楚表達立場，依法嚴格把關，禁止設置光電板。
翡管局長林裕益回應，翡翠水庫位在都市計畫法畫設的「台北水源特定區」內，土地使用受限。依規定，翡翠水庫僅得設置水庫運作、管理必要設施，水域部分除水庫管理機構為水庫運作及居民交通，禁止其他浮具設置及船隻航行。
另依水庫蓄水範圍使用管理辦法，經濟部公告「翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項」也已規定翡翠水庫是以家用及公共給水為主要目標，基於保護水源，水庫蓄水範圍內不受理申請任何使用行為。
林裕益強調，翡翠水庫水域依兩項法規雙重管制，禁設置太陽光電板，營運以來不曾設置，未來仍會堅持依法嚴格把關、禁止設置，守護大台北水源。
根據水利署統計，全國目前共有九十五座水庫，有六座水庫設有光電設施，其中五座（阿公店、內埔子、鹽水埤、鳳山、烏山頭水庫）位於台灣本島，一座（金湖水庫）位於外島。
水利署表示，配合能源轉型政策，將持續請相關單位盤點可設置太陽光電的屋頂、地面及水域場域，但也強調，所有設置均須以不影響水庫結構安全、水質維護及供水穩定為最高原則，以確保公共安全與用水品質。
