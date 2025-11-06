翡翠水庫頻繁發電救急 台電拒給補償金挨轟「食人夠夠」

翡翠水庫為大台北主要民生供水來源，近3年台電9次臨時調度支援發電，翡翠水庫管理局研擬每立方公尺收取3元耗水補償費，台電董事長曾文生5日回應，若台北市加收費用，其他縣市也可能要求對送電至北市「額外計費」。北市議員曾獻瑩批評台電「根本是在欺負台北市，食人夠夠，還浪費寶貴的水資源」。

曾獻瑩指出，翡翠水庫是大台北地區最重要的民生供水水源，同時兼具防災與「順便」水力發電功能，水資源調度應以民生優先。近3年台電就申請臨時支援9次，顯示供電早已存在結構性問題。翡翠水庫管理局因此研擬每立方公尺收取3元的耗水補償費，是合理且必要的做法。

曾獻瑩指出，翡翠水庫的發電原本是「以民生供水為主，順便發電」，長期以每度僅1.72元的價格賣給台電，已經相當便宜。如今台電因為缺電問題頻繁臨時緊急調度，為了應付供電危機而臨時啟用水力發電，導致大量水資源被迫排放入海，等於把民生用水當作救急電力的代價。

（圖／台北市議員曾獻瑩研究室）

曾獻瑩表示，這些臨時調度所使用的水，最後全部流進大海裡，這樣的水資源浪費誰要負責？台北市當然應該要收取合理的水資源補償費，否則等於全民幫替台電買單。台電不能一邊要求翡翠水庫支援發電，一邊又不願為水資源耗損負責，對大台北的水資源予取予求。

曾獻瑩呼籲，台電應盡速跟北市協商，建立公平補償機制，使用者付費，確保供水和供電穩定上取得平衡。

