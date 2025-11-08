「翡翠金剛杵」一摔就斷！女信了節稅遭詐3000萬元 老公氣到中風躺床
收藏骨董字畫的新竹婦人，相信投資佛教密宗法器「翡翠金剛杵」可節稅，每支28萬8千元，購買131支「翡翠金剛杵」，陸續共花了3000萬元上下；結果，「翡翠金剛杵」買回家後一摔就碎，才驚覺被騙了， 每支市售僅300元。丈夫得知，氣到中風躺床。新竹地院審理，假珠寶商成員之一的齊男，以詐欺取財罪，處有期徒刑4年5月。
新竹地方法院近日一起詐欺取財判例，揭露假珠寶商行詐手法。判決書指出，齊男在2022年間，自一家玉石公司購入「翡翠金剛杵」131支，並輾轉置放在一處倉庫。
齊男等人得知被害的75歲婦人有意將收藏的骨董與字畫脫售變現，誆稱骨董與字畫出售後要繳很高稅金，可先購買1支28萬8千元的「翡翠金剛杵」共131支，做出負債比後，出售骨董與字畫時，可持發票用以抵免相關稅金，之後再於契約鑑賞期內一手退貨、一手還錢，以完成節稅。
齊男則賺取開立發票服務費即總價15%。婦人誤信「翡翠金剛杵」確屬高單價藝品，每支28萬8千元狗入，婦人先將裝有2500萬元現鈔的大皮箱給齊男，並表示67萬尾款於齊男子交付發票時再交付，前前後後遭詐約3000萬元。
後來，對方在開立發票時不斷推諉，且婦人發現該「翡翠金剛杵」品質低劣，竟然一摔就碎了，才發現自己遭受詐騙。報警究辦後，檢方以詐欺罪起訴。
新竹地院審理，法官認為齊男等人均為青壯年，不思依循正途獲取己身所需，竟設局誘騙年邁婦人，婦人因此淘空積蓄、又拿不動產借貸，經濟陷於困境，更因不斷受騙投入金錢導致家人不諒解，婦人的丈夫氣到中風在床，生活苦不堪言。齊男犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑4年5月。
AI摘要，翡翠金剛杵是結合了佛教法器「金剛杵」與珍貴玉石「翡翠」的工藝品，通常具有護身、鎮煞、淨化能量等寓意，但在購買時需特別注意其真偽，因為有不肖業者曾以極低價的假貨冒充高價真品進行詐騙。
