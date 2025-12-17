翡翠騎士今抵台！宵夜曝光：「百年老店1台味」＋國軍公仔藏2意涵

生活中心／賴俊佑報導

日本京都橘高校吹奏樂部（橘色惡魔）與東京農大二高吹奏樂部（翡翠騎士）再次訪台，並將首次共演獻給台灣；「翡翠騎士」今晚率先抵達台灣，文總會特別準備萬華百年老店「川業肉圓」當消夜給師生品嘗，而國防部青年日報將贈送國軍吉祥物IP「柴小寶」公仔，另外「喜樂紅豆餅」老闆加碼送紅豆餅，促進台日友情。

橘色惡魔、翡翠騎士首次共演獻給台灣

文總會再次邀請橘色惡魔與翡翠騎士來台演出，以超過250人的豪華編制，獻出日本行進管樂史上首次夢幻共演，橘色惡魔將重現今年全國大賽比賽曲目，翡翠騎士帶來即將在JMBA全國大賽比賽的曲目，讓台灣觀眾近距離感受國際頂尖水準的演出震撼；東京農大二高吹奏樂部今晚率先抵台，京都橘高校吹奏樂部明天下午來台。

文總會招待翡翠騎士宵夜吃萬華百年老店「川業肉圓」。(圖／文總會提供）

「喜樂紅豆餅」加碼送紅豆餅給翡翠騎士，促進台日友情。(圖／文總會提供）

翡翠騎士宵夜吃百年老店肉圓、紅豆餅

文化總會秘書長李厚慶表示，睽違2年後，很開心又能迎接橘色惡魔跟翡翠騎士，還會迎來日本吹奏樂最強東西軍的首次共演，這麼珍貴的初登場就獻給台灣，滿滿的都是對台灣的心意，「我們台灣人最喜歡用食物表達感情，所以我準備了萬華百年老店「川業肉圓」，希望先抵達台灣的翡翠騎士們可以吃飽飽，感受到溫暖的情誼」。

另外，「喜樂紅豆餅」加碼送紅豆餅，陳老闆表示今天是農大學生第一天抵達台灣，希望第一時間讓他們感受到溫暖，促進台日友情。

國防部青年日報贈送翡翠騎士「柴小寶」公仔。(圖／文總會提供）

國防部青年日報送「柴小寶」公仔藏2含意

國防部青年日報將贈送「柴小寶」公仔，「柴小寶」是文總會與國防部青年日報攜手打造的國軍吉祥物IP，將台灣人與日本人都深深喜愛的「柴犬」擬人化，最初創作的是陸、海、空三軍儀隊公仔，現已延伸出了各種不同軍種，國防部青年日報表示，「柴小寶」公仔兼具「可愛」跟「帥氣」兩大要素，「就如同各位同學們演出時的模樣，希望大家會喜歡！」

