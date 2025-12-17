翡翠騎士抵台 橘色惡魔接力 首次在台夢幻共演

財經中心／唐詩晴、戴亞倫、SNG 台北報導

才剛在日本日本行進管樂大賽，奪得金、銀賞的橘色惡魔、日本京都橘高校吹奏樂部，和翡翠騎士、東京農大二高吹奏樂部，將在台颳起旋風，兩校受到文總邀請，將在台灣展開"台灣遠征"快閃巡演，而且兩校19號將首次夢幻共演，帶來參賽曲目，今晚翡翠騎士140名學生率先抵台，還有在台念大學的學姐，專程北上接機。

大方對著鏡頭揮手，外號翡翠騎士的日本東京農大二高吹奏樂部，17號晚間，140名成員，浩浩蕩蕩，抵達台北松山機場，其中有百人，首次來台。

兩年前曾在台灣國慶演出，現在在台念大學的學姐，也特地北上接機，替他們加油打氣。

日本東京農大二高吹奏樂部歷屆學姊，特地專程北上接機。（圖／民視新聞）

學姊川上夢乃：「我是樹德科技大學的一年級大一的，然後呢這次我可以幫忙他們，我真的很開心還有很期待的。」

吹奏樂部部長須藤同學：「我們每次準備演奏的曲目都不一樣，暫時不多透露，我們在台灣每次呈現的演奏內容，希望大家期待。」

別看他們，一臉靦腆，一拿起樂器，表演撼動人心。

身穿招牌翡翠色服裝，吹奏的同時，還不斷變化隊形，充滿氣勢的演出，即將在台重現，但這次的表演夥伴，還有他們。

台灣人不陌生的橘色惡魔、京都橘高校吹奏樂部，將與翡翠騎士，兩校聯手共演，19號在台北和平籃球館，帶來日本全國大賽得獎曲目，接下來，翡翠騎士將在嘉義巡演，橘色惡魔，12/20、21，也將前往屏東、高雄表演。

吹奏樂部副部長坪倉同學：「我們兩隊目的，是帶給台灣不一樣的演出內容，希望可以讓台灣人感到很開心。」

文總秘書長李厚慶：「兩校也都是日本最強的東西軍，其實在日本這樣的一個（共演）機會，都是非常困難的，沒有想到可以在今年來到台灣，可以一起展現他們精彩的，這個吹奏樂的演出。」

"翡翠騎士"抵台 "橘色惡魔"接力 首次在台夢幻共演

翡翠騎士成員手比愛心。（圖／民視新聞）

日本全國大賽，摘下金銀賞的國際演出，透過「台灣遠征」活動，破天荒合體，就獻給台灣，要讓台灣觀眾，近距離欣賞熱血壯觀的行進管樂共演，也感受到台日友好情誼。





