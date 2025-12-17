翡翠騎士赴台共演橘色惡魔！146名師生首登台 西門町快閃引期待。(圖／TVBS)

日本知名學生樂團「翡翠騎士」146名師生17日抵台，將與同樣享譽盛名的「橘色惡魔」舉行前所未有的250人夢幻共演！18日晚間更與莊敬高職樂儀旗隊於西門町快閃踩街，展現台日學生的音樂才華，拉近彼此距離。這場超豪華陣容演出，勢必在台日樂壇引起高度關注！

翡翠騎士赴台共演橘色惡魔！146名師生首登台 西門町快閃引期待。(圖／TVBS)

日本知名學校吹奏樂團體「翡翠騎士」於17日晚間抵達台灣松山機場，146名師生將在「2025台灣遠征」活動中首次與同樣享譽盛名的「橘色惡魔」同台演出。這場日本管樂史上的首次夢幻共演將以超過250人的豪華編制呈現，並於18日晚間在台北西門町與台灣的莊敬高職樂儀旗隊一同舉行快閃踩街活動。此次交流不僅展現了兩國學生的音樂才華，更透過藝術表演促進台日文化交流，拉近彼此距離。

146名師生將在「2025台灣遠征」活動中首次與同樣享譽盛名的「橘色惡魔」同台演出。(圖／TVBS)

來自日本東京農業大學第二高等學校的吹奏樂部「翡翠騎士」於17日晚間接近10點抵達台灣松山機場。學生們身穿整齊的制服，背著樂器，一踏入入境大廳便親切地向現場民眾揮手打招呼。儘管剛結束長途飛行，這群年輕音樂家臉上依然掛著微笑，展現出親和力，隨後他們前往飯店休息，為接下來的表演做準備。

東京農業大學第二高等學校的吹奏樂部「翡翠騎士」於17日晚間接近10點抵達台灣松山機場。(圖／TVBS)

此次「翡翠騎士」來台是為了參加「2025台灣遠征」系列活動，最受矚目的是他們將首次與京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」同台演出。這兩支日本頂尖高校吹奏樂團將以超過250人的陣容，呈現日本管樂史上前所未有的夢幻合作，消息一出便引起樂迷們的高度期待與關注。

「翡翠騎士」來台是為了參加「2025台灣遠征」系列活動，受矚目的是將首次與京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」同台演出。(圖／TVBS

除了兩支日本知名樂團，地主隊台灣莊敬高職樂儀旗隊也將參與這場音樂盛會。三支團隊將於18日晚間在台北西門町街頭舉行快閃踩街活動，透過精彩的藝術表演交流，讓台日學生有機會同台競技，展現各自的音樂特色與才華。

