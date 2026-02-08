翰墨同心迎新歲 兩岸書畫名家齊聚八卦山春聯展祈福開筆

▲24位貴賓為春聯展開幕剪綵。

【記者 徐迪／福建廈門 報導】2026年丙午新春將至，彰化八卦山大佛前洋溢濃厚節慶氣氛。「2026（丙午）年翰墨同心迎新歲兩岸書畫名家春聯展暨祈福開筆」6日下午於八卦山大佛前及台灣孔子研、究院展覽廳隆重登場，吸引兩岸書畫名家與各界人士齊聚一堂，以筆墨迎春、以藝術祈福。

本次活動由彰化縣八卦山風景區協會主辦，廈門市海峽同根藝術文化發展有限公司協辦，旨在弘揚中華傳統文化，促進兩岸藝文交流，為新春佳節增添祥和喜氣。

▲台灣藝術家總會總會長吳培基致贈大會賀詞「文化同根書畫同源」。

開筆揮毫主題為「丙午年八卦山迎新歲祈願佛佑我中華吉祥」，由18位各界代表共同書寫春聯，並在大佛前合影留念，象徵新春祈福與文化傳承。

出席活動剪綵、開筆及致詞的來賓包括彰化市前市長邱建富、八卦山大佛風景區協會董事長張世良、警政部門前副負責人、畫家蔡俊章、台灣文聯台灣書法家協會會長沈榮槐、台灣非營利組織聯合總會榮譽總會長張連興、中華畫學會理事長沈禎、台北市粥會理事長馮士彭、台灣藝術家總會總會長吳培基等多位藝文界與社會賢達。

▲大陸協辦方，厦門巿海峡同根藝術文化發展有限公司董事長李學明，特別發來賀詞熱烈祝賀。

活動展覽總顧問張連興表示，春聯展的意義在於傳承與弘揚優秀的中華傳統文化，將人們對新年的美好期盼融入日常生活，使文化在現代社會持續發光。

台灣藝術家總會總會長吳培基也致贈賀詞「文化同根、書畫同源」，期盼未來能有更多兩岸藝文交流機會，促進文化融合。

▲名家春聯作品沈禎(右)林晉(中)尹石(左)。

大陸協辦單位廈門市海峽同根藝術文化發展有限公司董事長李學明亦發來賀詞「筆墨傳情連兩岸，同根同源同迎春」，表達祝賀之意。值得一提的是，台灣竹筆書法傳承人洪啓義特別以傳統竹筆現場書寫春聯，展現古法書寫技藝，讓觀眾近距離感受傳統文化的魅力。

本次展覽匯集兩岸近70位書畫家作品，大陸參展者包括北京書畫院院長張惠臣、天津市書法家協會主席唐雲來、江蘇省美術家協會常務副主席尹石等；台灣方面則有李沃源、陳銘鏡、沈榮槐、沈禎、丁錦泉、王海峰、洪啓義、林晉、吳培基等多位知名書畫家，共同展出春聯與書畫佳作。

活動現場嘉賓踴躍，氣氛熱烈。與會人士表示，希望這類富有文化意義的活動能年年舉辦，持續傳承中華傳統藝術，並相约明年再會！（照片主辦方提供）