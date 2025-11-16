「翰墨流芳39載」麗澤書畫展於中臺科大隆重登場

「第39屆麗澤書畫展」大合照

中臺科大汪幹雄董事長(左)與黃正文前校長及賢伉儷合影

第三十九屆麗澤書畫展作品

與會者參觀展覽作品

在文化扎根與藝術教育並重的時代，中臺科技大學以推廣人文美學與藝術素養為使命，再度攜手大坑麗澤文化資產研究學會，盛大揭幕第39屆「麗澤書畫展」。

中臺科大表示，本屆展覽以「以藝載道、以文會友」為策展主軸，凝聚中部地區書畫名家之力，以翰墨丹青詮釋人文之美，呈現出一場兼具傳統底蘊與創新視野的文化盛宴，象徵地方藝術傳承與教育能量的融合再現。

本屆展覽以書法藝術為核心主軸，匯聚中部地區多位重量級書法家，包括汪中、袁德炯、杜忠誥、林榮森、張自強、王武俊、王文瑞、施永華、李憲專、曾子雲等名家齊聚一堂。展出作品涵蓋行、草、隸、楷等多種書體，筆勢道勁、氣韻生動，展現中部書法藝術深厚的精神底蘊與創作張力。這些作品既承繼書道傳統之嚴謹，又融入當代美學思維，體現「傳統不守舊、創新不離宗」的創作理念與書藝風範。

廣告 廣告

除書法作品外，展覽亦展出多位國畫名家的精心之作，包括袁之靜、陳怡及其他優秀藝術家，以山水、花鳥、人物等題材展現多元風貌。畫作筆墨靈動、氣韻悠然，呈現出自然與人文的交融之美。此外，展場亦特別陳列油畫與植物藝術作品作為襯景，象徵自然生命力與藝術精神的相生共融，使展覽層次更加豐富而具現代感，讓觀眾在觀賞書畫之餘，也能感受到藝術的多元延展。

「麗澤書畫展」自創辦以來，以推動地方書畫藝術之教育與文化傳承為宗旨，歷經近四十年的歲月洗禮，已成為中部書畫界的重要年度盛事。今年第39屆展覽回歸中部文化核心，由中臺科大藝文中心與大坑麗澤文化資產研究學會共同策劃，期以校園為藝文平臺，深化「文化創生與美感教育」之願景，讓藝術成為連結世代與社區的文化橋樑。

中臺科大副校長鄭凱元表示：「麗澤書畫展不僅是一場藝術饗宴，更是一場文化的對話與精神的延續。透過書畫家的筆墨交流，我們看見傳統藝術在當代的再生與創新，也見證中部地區豐沛的文化底蘊與教育力量。」第39屆麗澤書畫展以「傳承‧創新‧共榮」為主題，邀請社會各界藝文愛好者一同走入中臺科大藝文中心，感受筆墨間流動的文化精神。展覽自即日起至12月13日，透過展現藝術家的創作心境，彰顯地方文化的生命力，更為中部藝文發展譜寫新篇章。