翰墨流馨張亦足師生展 十日起至萬和宮創意藝廊展出

張亦足師生展十日起在萬和宮創意藝廊展出。（記者黃志炫攝）

記者黃志炫／台中報導

創立四十一年的翰墨雅集畫會，在創會會長、藝術名家張亦足帶領下，朝氣蓬勃，創作不斷；十五位會員即將在萬和宮麻芛文化館創意藝廊舉辦「翰墨流馨」師生聯展，盛況可期，歡迎參觀。

「翰墨流馨」翰墨雅集畫會會員聯展，元月十日至三月十五日在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」展出，並於十日上午十時舉辦開幕茶會。翰墨雅集畫會由張亦足，於民國七十三年集結台中區水墨愛好人士共同創立，當年還由前台灣藝術大學副校長林進忠命名，共襄盛舉及祝福。

翰墨雅集畫會集結台中區水墨愛好人士，會員涵蓋退休教育界、公務員、金融業、保險業、醫療體系人員。創立至今，在台灣各地舉辦過數次聯展，呈現蓬勃朝氣。多年來，張亦足致力推廣水墨教學與藝術創作，秉持「師古、師心、師造化」的理念，將生活與藝術結合，鼓勵學生從生活中、大自然中汲取創作靈感，透過戶外教學及觀摩體會名家作品，融古匯今，將個人生活景調，藉由獨特風格呈現在作品中。在多元發展的現代潮流中，亦足大師水墨藝術文化交流與傳承不遺餘力。

亦足大師經常帶領會員至各地寫生，探索藝術之路，畫作與現實生活結合一體，將悠遊山林等自然美景盡收畫筆下。她期望每位會員以心觀物，與古、今大師為伍，將內心世界揮灑，讓作品呈現出個人獨特的魅力。經過老師潛移默化指導，會員們深知，水墨藝術所蘊含的學問浩瀚廣博，唯有相濡以沫才能互相充實精進，全體會員懷抱著「默墨耕耘、如雁行千里」的宏願，希望將這門傳承了數千年的藝術，完美呈現給大眾欣賞。

這次聯展主題「翰墨流馨」，以張亦足數十年唯墨是主流的堅持為出發點，懷著遊於藝的心境，將甲骨文、金文等書法線條為厚實基底融入畫作，自由潑彩型塑心靈無窮意境。她也鼓勵會員嘗試實驗，以高麗菜葉拓印，運用其特殊葉脈紋理隨性造景，譜出屬於個人的桃源仙境。展出的四十餘件畫作，涵蓋會員各自繪畫特色，如墨線層疊的名山勝境，或是墨彩交融的迷離心弦、唯美花卉，每一幅作品呈現不同風貌，每一幅畫皆是獨一無二，極富個人風格，畫作景調及表現方式呈現可貴多元內涵，頗有可看性。