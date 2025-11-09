社會中心／莊立誠 新北報導

由新北市政府指導、中國書法學會、中國標準草書學會、中國標準草書學社（江蘇）共同主辦，新北市政府文化局、中華文化經貿生技交流協會協辦的《翰墨頌中華－臺灣江蘇海峽雨岸書法名家交流展》，自民國114年11月5日至11月23日於新莊文化藝術中心第一、二展覽廳盛大展出，並將於11月9日（星期日）上午10點舉辦隆重的開幕典禮，邀請各界貴賓、藝文界代表、書法家齊聚一堂，共同見證這場文化藝術的盛會。

本次展覽由中國書法學會、中國標準草書學會、中國標準草書學社（江蘇）歷時數月籌備，從作品徵集、評選、策展到展場規劃，每一環節皆精心打磨。新北市政府文化局提供展覽空間，並與新莊文化藝術中心通力協作，展現對傳統藝術的堅定支持與對兩岸文化交流的積極態度。





翰墨頌中華－臺灣江蘇海峽雨岸書法名家交流展

翰墨頌中華－臺灣江蘇海峽雨岸書法名家交流展。（圖／民視新聞）





書法，作為中華民族最具代表性的文化藝術之一，不僅是漢字美學的極致展現，更承載著歷代文人墨客的情感、哲思與時代印記。此次展覽由中國標準草書學社徐利明社長題字「翰墨頌中華」為主題，意涵以書法筆墨頌揚中華文化之深厚底蘊，並期透過兩岸書法家的筆觸與心境，凝聚共同的文化認同。

兩岸同文同種，書法藝術在歷史長河中一脈相承。本次展覽邀集台灣與江蘇兩地優秀書法名家共同參與，展出82件作品涵蓋篆、隸、楷、行、草等多種書體的書法精品，兼具傳統氣韻與現代精神，風格各異、百花齊放。觀眾可在展場中感受到不同地域的筆法特色與書寫精神，亦可深刻體會書法作為精神與文化傳承的力量。





翰墨頌中華－臺灣江蘇海峽雨岸書法名家交流展

翰墨頌中華－臺灣江蘇海峽雨岸書法名家交流展。（圖／民視新聞）





開幕典禮將於11月9日上午十點在新莊文化藝術中心藝術廳舉行，屆時將有來自政界、文化界、教育界、藝術界的貴賓蒞臨致詞與剪綵，見證兩岸書法藝術交流的重要時刻。活動現場除介紹本次參展書法家與作品特色外，亦將安排音樂表演、茶敘、導覽等互動環節，讓與會者更深入體驗書法藝術之魅力。

本次展覽的承辦單位中國書法學會，長期致力於書法藝術的推廣與教育交流。理事長陳銘鏡表示：「書法是中華文化的根，是我們的靈魂語言。此次與江蘇書法界交流，不僅是藝術上的對話，更是一場心靈上的契合。」他特別感謝中華咸集書法學會顧問陳韋翰先生和蔡淑君議員的協助，新北市政府文化局的全力支持，新莊文化藝術中心同仁在展場的行政作為和布置、活動推動等各方面都投注極大心力，讓展覽得以順利舉辦，成為兩岸文化交流的典範。

在當今數位化、快速變遷的時代，書法藝術雖非主流，但其所承載之歷史價值與文化深度卻更加珍貴。本次展覽的舉辦，正是對書法文化的再次致敬與承諾。透過兩岸名家的共同參與，讓民眾得以近距離欣賞經典與現代並存的筆墨藝術，也讓年輕世代重新認識書法、認識文化的根。

本次展覽特別強調各體書法的「生活化」尤其是草書的「多樣化」面向，不僅展示傳統筆法，亦包含具有當代思維的創作手法，使整體展覽兼具學術性與藝術性。從篆書的古樸、隸書的穩健、楷書的端莊、行書的流暢，到草書的奔放，每件作品都蘊含創作者對文字的深刻理解與藝術表達，展現出書法無限的生命力與文化延展性。

展覽資訊一覽

• 展覽名稱：翰墨頌中華－臺灣江蘇海峽雨岸書法名家交流展

• 展覽期間：114年11月5日（星期三）至11月23日（星期日）

• 展覽地點：新北市新莊文化藝術中心第一、二展覽廳

• 開幕典禮：114年11月9日（星期日）上午10:00

本次《翰墨頌中華》交流展，不僅是一場視覺的盛宴，更是一座文化的橋樑。誠摯邀請社會大眾蒞臨參觀指教，與我們一同走入中華書法的世界，感受文化的厚度與藝術的深度，攜手守護我們共同的文化資產，讓翰墨之光在兩岸之間熠熠生輝，代代相傳。





原文出處：翰墨頌中華－臺灣江蘇海峽雨岸書法名家交流展

