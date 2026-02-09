翰林茶館祭「整桌免單」！新店插旗高雄FOCUS 13「海景第一排」

記者李鴻典／台北報導

春節連假將至，看準「聚會」、「走春」兩大需求，起源於台南的知名茶飲品牌翰林茶館推出新春檔期！即日起至3月31日，全台推出「100%中獎」刮刮卡活動，祭出「整桌免單」。翰林茶館也正式進駐高雄亞灣區百貨新地標FOCUS 13珊瑚廣場，以融合閩南文化與現代美學的獨特全新店型搶攻南台灣走春打卡版面。

翰林茶館全新店型高雄FOCUS店。（圖／品牌業者提供）

翰林茶館新春限定活動「馬上大桔 富貴有餘」，第一重100%中獎率！春節聚餐拚手氣：「張張有獎、現刮現折」（翰林茶棧/鍋物限下次使用）的年節限定刮刮卡活動，即日起至3月31日，凡於翰林茶館單筆消費滿300元或於翰林茶棧/鍋物單筆消費滿200元，即可獲得刮刮卡乙張（可累贈），最大獎可直接享有「整桌免單」（限翰林茶館使用）。同步加碼「集字遊戲」，4月15日前集齊刮刮卡中「事、事、講、究」四字，經確認後可再獲500元禮券，並可於當次直接折抵。

翰林茶館推出年節限定刮刮卡活動。（圖／品牌業者提供）

第二重復古時尚正夯！「茄芷袋」週邊熱烈販售中：延續台式復古熱潮，翰林茶館推出的新春週邊「原創珍奶版隨行茄芷袋」與「熊貓珍奶版茄芷小廢包」持續熱銷。活動期間消費即可享 99元加價購超萌的「熊貓珍奶版茄芷小廢包」，點選指定套餐直接免費獲贈（不挑款）；購買「原創珍奶版隨行茄芷袋」則加碼回饋大杯飲品與全年折扣優惠。

翰林茶館新春推出「原創珍奶版隨行茄芷袋」與「熊貓珍奶版隨行茄芷小廢包」兩款年味十足的限量週邊。（圖／品牌業者提供）

另，迎來品牌40年里程碑，翰林茶館進駐高雄亞灣區、緊鄰高雄流行音樂中心的FOCUS 13珊瑚廣場，於一樓海景位置打造指標性的全新店型「高雄FOCUS 店」，以「海景第一排」開闊視野，成為旅人與在地消費者進入廣場的第一站起點。

高雄FOCUS店設計靈感以將品牌名稱「翰林茶館」四字如屋脊般的字形意象為核心。（圖／品牌業者提供）

高雄FOCUS店設計靈感以將品牌名稱「翰林茶館」四字如屋脊般的字形意象為核心，轉化為邀人們走進院子、坐下來喝杯茶的實體空間體驗，動線取材自傳統閩南街屋與「院落」的進深語彙，導引顧客從入口吧檯的迎賓起點，穿越白色時尚屋簷與傳統窗花元素的座位區在在充滿著空間體驗樂趣，視野層層展開，彷彿走進一處開闊的內院，感受「回家喝茶」的溫暖初衷。

翰林茶館進駐高雄亞灣區、緊鄰高雄流行音樂中心的FOCUS 13珊瑚廣場，打造指標性的全新店型「高雄FOCUS店」。（圖／品牌業者提供）

迎接2026年春節，新鮮現烘連鎖咖啡品牌CAMA CAFE旗下兩間品牌旗艦店，「陽明山竹林秘境」豆留森林與「台北最潮咖啡聚所」豆留文青，攜手台灣知名日本酒代理商綠芽酒藏，推出兩款期間限定的微醺系甜點「雪頂櫻尾咖啡凍」與「雪頂澤姬咖啡凍」。以精品級咖啡結合酒香冰淇淋，透過咖啡與日本酒風味的細緻交織，打造兼具層次與專屬大人的新春節慶限定體驗。

豆留森林2026春節限定甜點-雪頂澤姬咖啡凍。（圖／品牌業者提供）

「雪頂櫻尾咖啡凍」與「雪頂澤姬咖啡凍」即日起至2月28日於兩間豆留系列旗艦店期間限定販售，單點售價250元。春節期間（2月13日至2月22日）若搭配旗艦店春節限定單人套餐「春嚐昭和定食」，可享甜點加購優惠價199元，品味咖啡與酒香交織的成熟甜點風景。

豆留文青2026春節限定甜點-雪頂櫻尾咖啡凍。（圖／品牌業者提供）

Mister Donut以冬季應景的香甜草莓結合藍莓及覆盆莓等3種莓果，搭配Q彈草莓波堤、歐菲香、法蘭奇、巧貝及當紅生系列的波波隆尼、生波堤等6款圈體，排列組合出高達9款甜甜圈新品！同時加碼兩款草莓季飲品「ㄇㄨˊ～草莓牛奶」、「草莓紅茶乳酸」，打造11款新品。

Mister Donut莓果饗宴新登場。（圖／品牌業者提供）

草莓季飲品「ㄇㄨˊ～草莓牛奶」。（圖／品牌業者提供）

配合新品上市，2月10日起推出甜甜圈買5送1及買6送2優惠，同時加碼凡消費滿200元，免費贈送馬上開運甜蜜卡，並於2月14日至6月30日期間出示甜蜜卡，即可享甜甜圈買4送1或買8送4等3種優惠，草莓控絕對要把握機會吃好吃滿！

Mister Donut迷你派對。（圖／品牌業者提供）

BAC以精品玫瑰的優雅意象結合冬季草莓的甜美香氣，推出兩款情人節限定甜點：「莓瑰戀人」手工造型蛋糕與「草莓生巧克力禮盒」，以浪漫視覺與絲絨般的柔滑口感，為今年的心動時刻打造最剛好的甜蜜分量——不只好吃，更像是一句被五感包裝、能夠好好品嚐與體會的心意。

BAC「莓瑰戀人」手工造型蛋糕。（圖／品牌業者提供）

「莓瑰戀人」手工造型蛋糕套組含3.5吋玫瑰蛋糕與精美時尚提袋，原價999元、優惠價899元 ，即日起至2月15日販售。「草莓生巧克力禮盒」售價420元，即日起至3月31日販售。

BAC草莓生巧克力禮盒。（圖／品牌業者提供）

Lady M為西洋情人節推出限定「心型草莓抹茶千層蛋糕」，粉嫩的草莓風味餅皮交疊出層次分明的細緻口感，內餡鮮奶油融合抹茶的醇厚茶香與草莓的清甜果香，完美平衡苦甜韻味與莓果酸香，呈現恰到好處的Sweet Match，頂層搭配新鮮草莓與乾燥草莓碎點綴，每一口都滿溢抹茶與草莓交織出的和諧美味，為今年情人節獻上剛剛好的甜蜜選擇。2月13日至2月14日，於全台6間門市限時兩天限量販售。情人節限定愛心千層每日數量有限，售完即止，讓情人節的甜蜜在層層堆疊中悄然升溫。

LADY M西洋情人節限定「心型草莓抹茶千層蛋糕」NT$450。（圖／品牌業者提供）

隨著草莓產季進入高峰期，市場草莓相關商品熱度持續升溫，各大餐飲通路紛紛推出限定商品，深耕餐飲通路市場多年的開元食品，整合既有原料產品線與季節新品布局，協助業者打造具競爭力的草莓商品線。

在烘焙與甜點領域，開元引進來自法國的Adamance艾達曼冷凍果泥，嚴選法國卡龐特拉地區克萊麗與夏洛特品種草莓，結合當地風土與氣候條件，呈現飽滿、酸甜的風味，強調無額外添加糖，呈現水果原始風味，為甜點師開啟自由創作的空間，能廣泛應用於蛋糕內餡、慕斯與甜點製作，深受專業烘焙師與甜點主廚青睞。

從飲品到甜點一次到位，開元為餐飲客戶打造美味與質感兼具的草莓季商品方案。（圖／品牌業者提供）

針對冬季限定商品與新品布局，開元整合冰品與甜點應用需求，推出「開元精選・草莓霜淇淋奶漿」、「草莓千層蛋糕」以及全新「甘王草莓起司蛋糕」，協助門市在草莓旺季期間擴大商品線多元性。

