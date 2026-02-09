翰林茶館祭「整桌免單」！新店插旗高雄FOCUS 13「海景第一排」
記者李鴻典／台北報導
春節連假將至，看準「聚會」、「走春」兩大需求，起源於台南的知名茶飲品牌翰林茶館推出新春檔期！即日起至3月31日，全台推出「100%中獎」刮刮卡活動，祭出「整桌免單」。翰林茶館也正式進駐高雄亞灣區百貨新地標FOCUS 13珊瑚廣場，以融合閩南文化與現代美學的獨特全新店型搶攻南台灣走春打卡版面。
翰林茶館新春限定活動「馬上大桔 富貴有餘」，第一重100%中獎率！春節聚餐拚手氣：「張張有獎、現刮現折」（翰林茶棧/鍋物限下次使用）的年節限定刮刮卡活動，即日起至3月31日，凡於翰林茶館單筆消費滿300元或於翰林茶棧/鍋物單筆消費滿200元，即可獲得刮刮卡乙張（可累贈），最大獎可直接享有「整桌免單」（限翰林茶館使用）。同步加碼「集字遊戲」，4月15日前集齊刮刮卡中「事、事、講、究」四字，經確認後可再獲500元禮券，並可於當次直接折抵。
第二重復古時尚正夯！「茄芷袋」週邊熱烈販售中：延續台式復古熱潮，翰林茶館推出的新春週邊「原創珍奶版隨行茄芷袋」與「熊貓珍奶版茄芷小廢包」持續熱銷。活動期間消費即可享 99元加價購超萌的「熊貓珍奶版茄芷小廢包」，點選指定套餐直接免費獲贈（不挑款）；購買「原創珍奶版隨行茄芷袋」則加碼回饋大杯飲品與全年折扣優惠。
另，迎來品牌40年里程碑，翰林茶館進駐高雄亞灣區、緊鄰高雄流行音樂中心的FOCUS 13珊瑚廣場，於一樓海景位置打造指標性的全新店型「高雄FOCUS 店」，以「海景第一排」開闊視野，成為旅人與在地消費者進入廣場的第一站起點。
高雄FOCUS店設計靈感以將品牌名稱「翰林茶館」四字如屋脊般的字形意象為核心，轉化為邀人們走進院子、坐下來喝杯茶的實體空間體驗，動線取材自傳統閩南街屋與「院落」的進深語彙，導引顧客從入口吧檯的迎賓起點，穿越白色時尚屋簷與傳統窗花元素的座位區在在充滿著空間體驗樂趣，視野層層展開，彷彿走進一處開闊的內院，感受「回家喝茶」的溫暖初衷。
迎接2026年春節，新鮮現烘連鎖咖啡品牌CAMA CAFE旗下兩間品牌旗艦店，「陽明山竹林秘境」豆留森林與「台北最潮咖啡聚所」豆留文青，攜手台灣知名日本酒代理商綠芽酒藏，推出兩款期間限定的微醺系甜點「雪頂櫻尾咖啡凍」與「雪頂澤姬咖啡凍」。以精品級咖啡結合酒香冰淇淋，透過咖啡與日本酒風味的細緻交織，打造兼具層次與專屬大人的新春節慶限定體驗。
「雪頂櫻尾咖啡凍」與「雪頂澤姬咖啡凍」即日起至2月28日於兩間豆留系列旗艦店期間限定販售，單點售價250元。春節期間（2月13日至2月22日）若搭配旗艦店春節限定單人套餐「春嚐昭和定食」，可享甜點加購優惠價199元，品味咖啡與酒香交織的成熟甜點風景。
Mister Donut以冬季應景的香甜草莓結合藍莓及覆盆莓等3種莓果，搭配Q彈草莓波堤、歐菲香、法蘭奇、巧貝及當紅生系列的波波隆尼、生波堤等6款圈體，排列組合出高達9款甜甜圈新品！同時加碼兩款草莓季飲品「ㄇㄨˊ～草莓牛奶」、「草莓紅茶乳酸」，打造11款新品。
配合新品上市，2月10日起推出甜甜圈買5送1及買6送2優惠，同時加碼凡消費滿200元，免費贈送馬上開運甜蜜卡，並於2月14日至6月30日期間出示甜蜜卡，即可享甜甜圈買4送1或買8送4等3種優惠，草莓控絕對要把握機會吃好吃滿！
BAC以精品玫瑰的優雅意象結合冬季草莓的甜美香氣，推出兩款情人節限定甜點：「莓瑰戀人」手工造型蛋糕與「草莓生巧克力禮盒」，以浪漫視覺與絲絨般的柔滑口感，為今年的心動時刻打造最剛好的甜蜜分量——不只好吃，更像是一句被五感包裝、能夠好好品嚐與體會的心意。
「莓瑰戀人」手工造型蛋糕套組含3.5吋玫瑰蛋糕與精美時尚提袋，原價999元、優惠價899元 ，即日起至2月15日販售。「草莓生巧克力禮盒」售價420元，即日起至3月31日販售。
Lady M為西洋情人節推出限定「心型草莓抹茶千層蛋糕」，粉嫩的草莓風味餅皮交疊出層次分明的細緻口感，內餡鮮奶油融合抹茶的醇厚茶香與草莓的清甜果香，完美平衡苦甜韻味與莓果酸香，呈現恰到好處的Sweet Match，頂層搭配新鮮草莓與乾燥草莓碎點綴，每一口都滿溢抹茶與草莓交織出的和諧美味，為今年情人節獻上剛剛好的甜蜜選擇。2月13日至2月14日，於全台6間門市限時兩天限量販售。情人節限定愛心千層每日數量有限，售完即止，讓情人節的甜蜜在層層堆疊中悄然升溫。
隨著草莓產季進入高峰期，市場草莓相關商品熱度持續升溫，各大餐飲通路紛紛推出限定商品，深耕餐飲通路市場多年的開元食品，整合既有原料產品線與季節新品布局，協助業者打造具競爭力的草莓商品線。
在烘焙與甜點領域，開元引進來自法國的Adamance艾達曼冷凍果泥，嚴選法國卡龐特拉地區克萊麗與夏洛特品種草莓，結合當地風土與氣候條件，呈現飽滿、酸甜的風味，強調無額外添加糖，呈現水果原始風味，為甜點師開啟自由創作的空間，能廣泛應用於蛋糕內餡、慕斯與甜點製作，深受專業烘焙師與甜點主廚青睞。
針對冬季限定商品與新品布局，開元整合冰品與甜點應用需求，推出「開元精選・草莓霜淇淋奶漿」、「草莓千層蛋糕」以及全新「甘王草莓起司蛋糕」，協助門市在草莓旺季期間擴大商品線多元性。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
春節出國潮將至！網票選崩潰瞬間第一名「找路時沒網路」
LINE禮物群組送禮升級至50人 一招爽拿萬點LINE POINTS
「美國地主」返台覓另一半 竟開條件指名要「農事正妹」
這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下
其他人也在看
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
寒流發威急凍！「這天回暖」飆27度 專家揭下波變天時間
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
方文琳推掉20場尾牙⋯損失7位數 手術費花了20萬：好險有保險
方文琳去年被診斷出罹患食道癌零期，所幸她及早接受手術治療，目前身體狀況穩定，只需定期回診追蹤。她9日與女兒于齊薇一同出席訪問，談到術後恢復狀況，方文琳表示，目前只需每半年定期追蹤，3月將進行電腦斷層檢查，觀察肺部結節情形。她也坦言，幸好自己有保險，否則先前手術費用約需20萬元，負擔不小。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
營收突破百億大關！記憶體6檔漲停噴出「它」法說前夕飆了 2026、2027產能已預訂一空
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股今（9）日股價迎來反攻，加權指數收在32,404.62點，大漲621.7點，漲幅1.96%，觀察今日記憶體個股趨勢，受惠於南亞科（2...
台股將封關休市11天 美股超級財報周登場 科技消費股牽動台股供應鏈 MSCI 2月11日公布季度調整名單｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股2月11日封關休市11天，抱股過年需注意！美股超級財報周登場，科技消費股牽動台股供應鏈；MSCI台灣權重21.06%超越中國大陸，2月11日公布季度調整名單。