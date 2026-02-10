翰林茶館「熊貓珍奶」買一送一！新開店插旗高雄FOCUS 13 用餐區享《超人力霸王》海景第一排





翰林茶館迎來品牌深耕 40 年的重要里程碑，正式進駐高雄亞灣區、緊鄰高雄流行音樂中心的 FOCUS 13 珊瑚廣場，於一樓海景位置打造指標性的全新店型「高雄FOCUS 店」。3 月 1 日前，還能在用餐區邊喝珍奶邊欣賞高雄燈會「2026 冬日遊樂園」的巨大超人力霸王，是粉絲們不能錯過最舒服拍照的海景第一排。

翰林茶館高雄 FOCUS 店不僅是一間茶館，也是一座融合人文精神與地景語彙的當代空間。設計靈感以將品牌名稱「翰林茶館」四字如屋脊般的字形意象為核心，轉化為邀請人們走進院子、坐下來喝杯茶的實體空間體驗，動線取材自傳統閩南街屋與「院落」的進深語彙，導引顧客從入口吧檯的迎賓起點，穿越白色時尚屋簷與傳統窗花元素的座位區在在充滿著空間體驗樂趣，視野層層展開，彷彿走進一處開闊的內院，感受「回家喝茶」的溫暖初衷。

翰林茶館新開店「高雄FOCUS 店」（翰林茶館提供）

在細節上，高雄 FOCUS 店巧妙融合了新舊語彙，牆面的層次運用翰林茶館品牌標幟與傳統窗花元素，勾勒出南部巷弄的復古風情；入口處則大膽選用鍍鈦玫瑰金圓盤，其造型靈感源自茶杯與杯緣俯瞰的圓潤線條而收斂於品牌英文字的精華，不僅象徵翰林四十年來對品質的堅持，更為空間注入一抹現代奢華。消費者在此不僅能啜飲國宴級珍珠奶茶，更能透過落地窗遠眺亞灣港景，在春節期間享受兼具視覺美感與人文溫度的休憩時光。

翰林茶館新開店「高雄FOCUS 店」（翰林茶館提供）

翰林茶館新春優惠懶人包

1. 2 月 12 日前，「高雄 FOCUS 店」開幕限定外帶熊貓珍奶買一送一；內用消費可免費獲贈綠茶或紅茶一杯。

2. 2 月 28 日前，選擇指定套餐並搭配任一飲品，即贈限量茄芷包 1 個（原創珍奶版隨行茄芷袋、熊貓珍奶版隨行茄芷小廢包隨機出貨不挑款，適用於外帶消費，數量有限）。

3. 2 月 28 日前，凡購買原創珍奶版隨行茄芷袋者，再享 2026 全年回購飲品折抵 10 元（單筆限折一杯）。

4. 3 月 31 日前，單筆消費滿 300 元，即可獲得 100% 中獎刮刮卡乙張（可累贈），現刮現折，最大獎可享整桌免單（限翰林茶館使用）。刮刮卡集齊「事、事、講、究」四字，可兌換 500 元禮券，並可於當次消費直接折抵。

（翰林茶館提供）

單筆消費滿 300 元，即可獲得 100% 中獎刮刮卡乙張

