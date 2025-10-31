翹牌＋改排＋囂張貼紙 妙齡女深夜飆車被逮仍嘴硬「反正你們也抓不到我」

【警政時報 江雁武/台中報導】深夜街頭傳出轟隆巨響，一名20歲柯姓女子騎乘改裝噪音車橫衝直撞，結果不僅因「翹牌」及改裝排氣管遭警方攔查舉發，還被查獲車箱內藏有印著「反正你們也抓不到我」的車牌套，囂張行徑讓臺中市政府警察局第五分局員警直呼「太離譜！」

翹牌＋改排＋囂張貼紙，20歲女違規被逮仍嘴硬「反正你們也抓不到我」。(圖/記者澄石翻攝)

中市警五分局四平派出所員警於日前凌晨0時許執行守望勤務時，發現一輛白色機車在台中市北屯區崇德路二段高速行駛，排氣聲浪刺耳、噪音明顯超標。員警立即上前攔查，確認該車疑似改裝排氣管、車牌上翹（俗稱「翹牌」），並違規改裝車燈與照後鏡尺寸過小，影響安全性。

廣告 廣告

經查，該車登記所有人為20歲柯姓女子。面對警方詢問，柯女神情尷尬、支吾其詞。員警依法告知相關違規事實，當場依《道路交通管理處罰條例》舉發多項違規，並將車輛移置保管、扣繳牌照。更令警方傻眼的是，在清點車輛時竟在座墊下置物箱發現一塊以黑色皮革製成、印有「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO!!」字樣的車牌套；此外，機車車身還貼有「那又怎樣 撞柱當隊長」等挑釁貼紙，態度十分囂張。

中市警五分局表示，警方近來持續針對改裝噪音車與「翹牌族」加強稽查取締，守護社區居民夜間安寧。分局長劉其賢指出，依《道路交通管理處罰條例》第12條規定，若車牌傾斜過度或未依規定位置懸掛，將被視為「無法辨識」，可處新臺幣3萬6,000元罰鍰，並當場移置保管與吊銷牌照。另依同條例第16條，擅自變更照後鏡規格可處900元以上、1,800元以下罰鍰；第18條亦明定，若車身、引擎、底盤或電系等重要設備經改裝卻未經臨時檢驗，將處2,400元以上、9,600元以下罰鍰，並責令檢驗。

中市警五分局長劉其賢強調，改裝車輛除噪音擾民外，更可能因零件不符安全標準造成事故，警方將持續結合環保局與監理單位聯合稽查，對惡意改裝、遮蔽車牌及飆車行為「零容忍」。他呼籲駕駛人切勿挑戰公權力、以身試法，一時炫耀可能導致終身遺憾，唯有遵守法規、平安駕駛，才能真正展現對自己與他人生命安全的尊重。

更多警政時報報導

【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人

【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑