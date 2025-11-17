翹班猥褻2男童 台南公務員判8年8月

施姓公務員對2名男童猥褻下體及拍攝性影像，被台南地方法院判刑8年8月。（本報資料照片／郭良傑台南傳真）

台南市工務局施姓工程員今年7月18日風災後，向主管聲稱到災區勘災，卻開著公務車到一所國小游泳，趁機撫摸、拍下2名兄弟檔男童下體被查獲，遭法官裁定羈押禁見至今；日前他認罪請求交保遭駁回，台南地院依違反兒童及少年性剝削防制條例、強制猥褻罪重判8年8月。

猥褻男童的34歲施姓工程員7月18日上午原應前往北門區勘災，他竟駕駛公務車，跑到某國小游泳池游泳，再尾隨2名學童進入更衣室，伸手猥褻男童下體並拍照，還拿準備好的游泳褲給男童穿，並拍照。

2男童遭猥褻後心生恐懼報告老師，校方通知家長後報警，當天中午警方即逮捕施男，依涉犯兒少性剝削罪嫌移送台南地檢署，檢方向法院聲押獲准，起訴後續押至今，市府將施男停職。

施男認罪表示他願意尋求精神科醫師及心理諮商師導正治療，並希望與被害男童及家長調解，賠償所受損害。他聲請具保停押，強調他所犯猥褻、偷拍等行為未使用暴力脅迫手段，是否有羈押必要性，仍有可議。

他又辯稱，他是國考及格公務員，父親是醫師，家庭支持度高，沒有前科，無勾串、滅證之虞，也無反覆實行可能，犯後深表悔意，法院對他的羈押已產生相當警惕作用，他願意接受電子監控，請求具保停押，均被駁回。

法官認為，被害男童母親沒和解意願，施男應有預謀並伺機尋找兒童下手，非偶然起意，侵犯2男童身體自主權，影響身心發展甚鉅，應予非難。考量他認罪悔悟，涉犯2個對未滿14歲之人犯強制猥褻罪，各判刑3年2月；又犯強迫使兒童被拍攝性影像罪，處7年4月，應執行8年8月，可上訴。