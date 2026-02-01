翹臀珍離婚爆「秘戀小11歲男星」！照片成關鍵線索 知情人士曝私下互動

記者王培驊／綜合報導

56歲「翹臀珍」珍妮佛蘿培茲去年2月正式與班艾佛列克離婚後，感情動向備受關注。近日再度傳出新戀情，對象是與她合作新片《辦公室戀情》的英國男星布雷特戈德斯坦，兩人私下互動頻繁，緋聞也隨之升溫。

56歲「翹臀珍」珍妮佛蘿培茲爆出新戀情。（圖／翻攝自IG @jlo）

根據外媒報導指出，珍妮佛與布雷特其實早在2025年拍片期間就曾傳出曖昧，如今再度被點名「關係變得親密」。知情人士透露，兩人屬於遠距離相處模式，「他到洛杉磯工作時，就會和她見面」，但多半保持低調，不對外張揚。

英國演員布雷特·戈德斯坦（Brett Goldstein）傳出是翹臀珍的新對象。（圖／翻攝自IG @mrbrettgoldstein）

近期更有粉絲在社群平台分享照片，指稱布雷特現身珍妮佛在拉斯維加斯凱撒宮舉辦的《Up All Night》駐場演出現場，被視為戀情升溫的關鍵線索之一，也讓外界對這段姐弟戀更加關注。

不過有知情人士指出，珍妮佛目前並不急著公開新戀情，「她現在只想把一切維持在輕鬆、低調的狀態，還沒準備好對外承認任何關係」，因此兩人多半私下見面、避免曝光。相較之下，布雷特則被形容「其實很想公開」，但仍選擇尊重女方想法，配合低調交往。

此外，這段緋聞曝光之際，珍妮佛與前夫班艾佛列克的共同房產動向也再度引發討論。兩人於2023年購入、位於比佛利山莊的豪宅，歷經多次降價仍乏人問津，近日已悄悄再度下架。外界揣測是否與雙方各自展開新生活有關，但實際原因仍未對外說明。而目前班艾佛列克已另購入新居，珍妮佛也完成卡拉巴薩斯新宅整修，帶著一對17歲雙胞胎正式入住。

