翹臀珍飛印度「當婚禮歌手」！單場酬勞竟有6400萬 新人超狂家世曝光

娛樂中心／綜合報導

「翹臀珍」珍妮佛·羅培茲飛往印度為婚禮獻唱。（圖／翻攝自X平台 @2001OnLine）

影歌雙棲天后「翹臀珍」珍妮佛·羅培茲（Jennifer Lopez）最近飛往印度烏代浦爾，為一場極盡奢華的富豪婚禮獻唱，單次演出就進帳200萬美元（約新台幣6400萬元），引發全球關注。婚禮主角是億萬製藥大亨曼特納·拉瑪·拉朱（Mantena Rama Raju）千金Netra Mantena，以及科技新貴Vamsi Gadiraju，整場婚禮從11月20日展開，跨越烏代浦爾多個地標豪宅，包括The Leela Palace與Pichola湖上的島嶼宮殿。

婚禮賓客陣容星光熠熠，寶萊塢影星迪雅·梅莎（Dia Mirza）、拉姆·恰蘭（Ram Charan）到美國政商名流小唐納·川普（Donald Trump Jr.）皆到場，場面如同大型嘉年華。23日新人交換誓詞後，JLo以高能演出成為全場高潮，演唱〈Waiting for Tonight〉、〈Get Right〉等經典金曲，為新人及賓客留下難忘回憶。

珍妮佛·羅培茲（右）在印度婚禮演出進帳兩百萬美元。（圖／翻攝自X平台 @CentennialMan）

珍妮佛在婚禮儀式上亦穿上印度傳統服裝，由知名設計師Manish Malhotra打造的訂製亮片薩麗（saree）融合傳統與好萊塢風格，玫瑰金色澤搭配水晶花朵與精緻刺繡，展現高雅與性感兼具的舞台魅力。她也在婚禮上發表感性致詞，舉杯祝福新人：「願這兩個家庭在這美好的日子裡團結在一起，上帝保佑我們所有人。」其與新人的合照也在網路上廣為流傳。

婚禮規模奢華至極，整體花費估計達670萬美元（約新台幣2.1億元），其中新人訂製的巨型宮殿式蛋糕由巴黎甜點藝術家Bastien Blanc-Tailleu打造，靈感取自拉賈斯坦皇家建築，頂層以圓頂、象、獅子與孔雀雕飾，層層花紋精緻華麗，宛如藝術品般驚艷全球。

