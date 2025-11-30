翻修觀景平台 五股更寮國小喚醒生態園區

新北市五股區更寮國小整修陳昌生態園區的觀景平台木棧道及涼亭。（吳嘉億攝）

新北市五股區更寮國小內有約150平方公尺的陳昌生態園區，是20多年前由校友慷慨捐助200萬元興建而成，後因種種因素導致園區逐漸凋零、荒蕪，在地方民代協助下，將原本老舊、斑駁的觀景平台重新翻新與升級，未來盼透過學校師生、志工及地方社區人士的努力下，共同喚醒這珍貴的「自然寶庫」。

更寮國小輔導主任陳重文說明，生態園區於民國94年時由校友陳昌捐贈興建，內有以圈種方式栽植的多種食草植物、蜜源植物及誘鳥誘蝶植栽，並盡量採用原生種植栽與設計動物的隱密屏障，加上水生植物池及規畫多孔隙的小空間，提供小生物可以藏身、覓食、築巢的環境，進而滋養細菌、微生物，分解生物的屍體、排泄物，進一步供養昆蟲、鳥類等高層次消費生物，形成完整的生態園區環境。

陳重文進一步說，後來因園區緊鄰二重疏洪道堤內道路，被都市計畫改為道路用地，沒有辦法規畫太多經費整治與維護；隨著歲月的推移，平台結構出現裂痕與斑駁，通行不易也慢慢造成園區凋零與荒蕪，直到重新翻修升級園區內入口木棧道與涼亭，才讓生態園區有煥然一新的感覺，志工及老師也才有動力去帶領孩子們一同經營與維護。

新北市議員宋明宗服務處主任蔡佩呈表示，獲悉學校希望園區可以翻新整修，讓學童可以到這個祕密基地永續教育，實地觀察原本的木棧道腐朽、剝落及雜草叢生的情形，便透過市府經費逐步補助先將木棧道及涼亭作修繕，見到學校老師帶著學童到園區清除雜草及掉落之樹木等生態環境重整工作，期盼孩子未來能在課堂學習之外也能到生態園區進行生態教育。