(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】花蓮縣政府持續推動大健康政策，透過敬老愛心計程車服務，減輕長者與身心障礙者交通負擔，提升日常外出與就醫便利性。縣府今（18）日公布最新統計，政策擴大實施後成效顯著，114年截至11月使用人次已突破83萬，較去年成長近一倍，顯示政策深獲民眾肯定，已成為長者重要且穩定的交通支持措施。縣府也感謝花蓮縣議會長期以來對該項政策的支持，讓服務得以持續擴大。

翻倍破紀錄！ 花蓮敬老愛心計程車破83萬人次 - https://www.watchmedia01.com

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣自113年擴大施行敬老愛心計程車政策以來，補助水準為全國最高，致力打造安居樂業、友善高齡的幸福城市。花蓮縣南北狹長、交通距離較長，縣府透過補助措施，協助長者與身心障礙者突破交通限制，提升外出與就醫便利性，同時也活絡地方運輸產業，促進整體健康與生活品質。

廣告 廣告

社會處長陳加富指出，敬老愛心計程車不僅是社會福利政策，更帶動地方經濟與社會正向循環，讓長者能安心出行、家庭照顧者減輕負擔，是兼顧民生與產業的重要施政成果。

翻倍破紀錄！ 花蓮敬老愛心計程車破83萬人次 - https://www.watchmedia01.com

縣府說明，敬老愛心計程車自113年3月起，補助對象擴大至65歲以上長者，政策上路首年即展現成效，113年全年使用量達41萬人次。114年使用需求持續攀升，截至11月已突破83萬人次，預估全年將超過90萬人次，顯示政策有效減輕長者及身心障礙族群外出交通壓力。

在服務量能方面，114年持續擴大服務範圍與合作車行，目前合作計程車行（隊）已達10家，投入服務車輛數增加至790輛，服務涵蓋花蓮北、中、南區。現行補助方案為每趟車資補助70%，每月最高1000點（1點等同1元），持敬老愛心卡刷卡即可支付，流程簡便，讓長者使用更安心。

翻倍破紀錄！ 花蓮敬老愛心計程車破83萬人次 - https://www.watchmedia01.com

縣府也進一步規劃，於115年將每月補助點數由1000點提高至1500點，並持續擴大服務量能，除原有10家計程車行（隊）外，預計再新增3家車行（隊）投入服務，車輛數將提升至800輛，照顧更多偏鄉與各地長者及身心障礙族群。相關措施將待115年度預算審議通過後，另行公告實施細節。

縣府強調，敬老愛心計程車不僅降低長者交通負擔，也同步減輕照顧者與青壯年家庭的壓力，是提升整體長照與健康支持體系的重要一環。未來縣府將持續精進各項銀髮政策，包括社區型關懷據點、健康檢查及敬老津貼等，提供更完善的照護與支持，讓每位長者安心出行、家屬放心，共同邁向幸福花蓮的施政目標。