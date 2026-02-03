翻出袁惟仁跟全家合照 前妻陸元琪哭喊：我還是有話想對祢說…

面對前夫袁惟仁的離世，陸元琪今天於臉書po文，並曬出全家過去的合照。（翻攝自陸元琪臉書）

知名音樂創作人「小胖老師」袁惟仁昨（2）日與世長辭，享年57歲。前妻陸元琪今（3）日po文，翻出過去全家4人的合照，她流淚哭喊，「我本來不想對外說什麼我的心情，可是經過一晚，翻騰了所有的回憶，我還是有話想對祢說…」。

面對前夫袁惟仁的離世，陸元琪今天於臉書po文，「收到消息，我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是 眼淚」，她透露昨天晚餐時，找出舊照片，帶著思念，一邊笑、一邊哭，「孩子們跟爸爸的合照真的很少，更別說是一家四口的合照…」。

廣告 廣告

陸元琪坦言，本來不想對外說什麼自己的心情，可是經過一晚，翻騰了所有的回憶，還是有話想對袁惟仁說，「謝謝祢曾經這麼愛我，這首歌是在我面前完成的，也因為看著祢抱著吉他彈啊唱著的寫著這首歌，我們走進了愛情裡」。

陸元琪也透露，在2人離婚簽字後的日子非常辛苦，什麼光怪陸離的事都能遇到，而解決事情都需要大筆的花費，為了維持收入，「我上節目講出我們之間最不愉快的事情，這些畫面一直被截圖出來寫成文章，讓祢被罵…在這裡，我誠懇的跟祢道歉，希望祢能理解我當初的難。」

面對前夫袁惟仁的離世，陸元琪今天於臉書po文，並曬出全家過去的合照。（翻攝自陸元琪臉書）

陸元琪接著還感謝袁惟仁，「謝謝祢留下一對那麼好的子女給我，我們的孩子是那麼的不一樣，孩子們被我們的悲歡離合灌溉成超齡的懂事，我們都該安慰，孩子們記得的都是祢的好」。至於過往的怨，陸元琪強調， 早在她帶著孩子飛上海那天劃下句號，「那次的見面，一眼萬年。」究竟是什麼因果這輩子讓他們的故事走成這樣…幾輩子後，「又會有什麼因 讓我們再次相遇呢？」

最後陸元琪說道，「小胖，謝謝我們的相遇，謝謝祢給了我兩個孩子，謝謝祢帶給我所有的考題，謝謝祢讓我成為一個無堅不摧的媽咪。」今天，兒子打起精神上班去，女兒去把最愛的指甲卸掉，「拿出祢留給她的吉他，準備開始練習祢教給她的一切。」而自己，在寫完這篇後也要打起精神開始工作，「因為我們知道，當我們開始正常運作，才是祢想要看到的。彷彿又聽到祢在耳邊說：悲傷是因為微笑出去旅行了～加油好嗎。」

更多鏡週刊報導

小胖老師辭世享年57歲！ 前妻陸元琪回應了

袁惟仁寫〈征服〉助奪金曲歌后！ 那英得知病逝消息發聲了

袁惟仁辭世！兒女發文道別 袁義揭逃避7年心境：算是扯平了吧